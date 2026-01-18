「－20度極冷空氣」南侵 鄭明典示警：將明顯降溫

好天氣只到今天，中央氣象署表示，明天（19日）東北季風增強，迎風面地區水氣增多，桃園以北及東半部有降雨機率；周二（20日）強冷空氣南下，氣溫驟降，有機會達強烈大陸冷氣團等級；周三至周五（21至23日）最冷，低溫下探11度。前中央氣象局長鄭明典表示，－20度以下極冷的空氣昨（17日）晚已經出海，今開始往南擴展，將明顯降溫。

鄭明典昨晚在臉書貼出地面氣溫圖，並發文說明，－20度以下極冷的空氣約略東、西向分布，部分冷空氣已經出海，出海後幾乎馬上受到海溫的影響。

鄭明典指出，這團冷空氣今天開始就會慢慢往南擴展，擴展過程會升溫，但和經過的當地現況比較，還是很顯著的降溫。

鄭明典曾在－20度的地方活動過，他分享當時的狀況，由於沒經驗，穿得暖暖的在室外待了約1小時，回家後，沒包覆的臉部出現灼熱的刺痛感，後來才知道那是輕微凍傷的反應。不過鄭明典提到，台灣是海洋性氣候，溫度變化比較不會太極端，「算是好地方」。

氣象署表示，明東北季風增強，北部氣溫略降1、2度；周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭轉冷，其他地區早晚冷，北部及東半部有降雨機率；周三至周五冷氣團籠罩，中部以北及宜蘭低溫降至11度，白天高溫也只有14度左右，整天濕冷。

