20架次共機越中線擾北、中及西南空域 國軍監控應處

國防部今（28日）公布的中共機艦動態資訊顯示，解放軍以「聯合戰備警巡」之名進行規模演練，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今（28日）日表示，自上午9時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

【看原文連結】