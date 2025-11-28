20校長獲領導卓越獎 教育部11/28南投隆重頒獎

(圖一)、教育部長鄭英耀致詞

(圖二)、114年度獲獎校長-高級中等學校組

(圖三)、114年度獲獎校長-國中組

(圖四)、序曲表演-南投民族管弦樂團

教育部「114年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎」頒獎典禮，今（28）在南投縣政府文化局演藝廳隆重頒獎。為表彰領導卓越之校長與教學卓越之教師團隊，教育部自92年及93年開始辦理「教學卓越獎」及「校長領導卓越獎」，激勵校長形塑學校優質教育及鼓勵教師教學創新。本年度評選出優秀的20位獲獎校長及40個入圍教學卓越獎金銀質獎團隊。

教育部長鄭英耀指出，面對AI時代的快速變革，教育需結合科技素養與人文關懷，並善用科技工具提升學習效能，同時重視倫理價值與人際和諧。他肯定獲獎者在雙語教育、國際交流、AI融入教學及永續發展（SDGs）等領域的貢獻，並呼籲社會更多支持第一線教育工作者，相信其專業與熱忱。

114年度獲獎校長名單：

高級中等學校組：劉美慧（臺北市立南港高工）、傅國樑（國立南投高中）、周文松（臺中市立東勢高工）、孔令文（新北市立泰山高中）

國中組：鄭振銘（嘉義市玉山國中）、陳玉芬（新北市永和國中）、胡文聰（宜蘭縣大同國中）、廖玉枝（臺中市石岡國中）、劉增銘（臺北市南門國中）

國小組：鮑明鈞（國立東華大學附小）、陳文瑜（嘉義市民族國小）、王健旺（新北市民安國小）、楊清豐（南投縣秀林國小）、黃建榮（宜蘭縣岳明國中小）、謝相如（屏東縣潮和國小）、李慧美（新北市文德國小）、吳偉誠（彰化縣大村國小）、莊明廣（高雄市大華國小）、洪瑞佑（臺中市清水國小）、沈翠蓮（臺中市溪尾國小）。

教育部肯定獲獎校長整合資源、發展學校特色，並提升教師專業與學生學習成效，成為教育領導的優質典範。最後，部長強調，台灣科技產業與國際成就仰賴教育培養的人才，並感謝所有獲獎者為學生創造「難忘的學習記憶」，成為推動台灣教育前進的重要力量。

部長鄭英耀在「114年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎」頒獎典禮中，以台灣教育發展歷程為背景，強調校長與教師是推動教育創新的關鍵角色。他特別提及2002年《創造力教育白皮書》的頒布，以及後續設立教學卓越獎、校長領導卓越獎的初衷，鼓勵教育工作者因應時代挑戰，透過創新教學與領導，培育多元人才。