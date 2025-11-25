20款保濕粉底液推薦！打造韓妞水光肌，亮澤又持妝
保濕粉底液特色總整理
粉底液大致上可以依據質地分成保濕型、控油(持久)型兩大種類，一起來看看保濕型粉底液的特色。
1.滋潤度較高
保濕型粉底液的特色之一就是含有多種保濕成份，例如玻尿酸、甘油、植物油等等以及不同品牌訴求的成份，能夠提供持久的水分滋養並滋潤肌膚、讓肌膚看起來更加飽滿光滑。
2.打造明亮光澤感妝效
也因為富含保濕及滋潤成份，加上通常會搭配提亮粒子，保濕型粉底液訴求的妝感多為明亮光澤感，讓肌膚看起來像是充滿水份的水光、珍珠光、奶油光等等。
3.質地輕盈柔滑
保濕型粉底液的質地通常比較輕盈水感，能夠輕易地融入肌膚，上妝後讓肌膚看起來細緻柔滑。
4.自然的遮瑕修飾感
儘管保濕型粉底液的遮瑕度較輕，但仍然能夠適度遮蓋肌膚上的小瑕疵並修飾紋理，不會過分厚重，因此妝感較為自然通透。
只有乾肌能用保濕粉底液？
因為保濕型粉底液有良好的滋潤效果，非常適合較乾燥的膚質，像是乾肌、熟齡肌使用，但其實也不僅限於此。若在氣候比較寒冷的地區，或是乾燥天氣中也都很適合出動保濕型粉底。
另外，就算是油性肌膚或是混合性肌膚，也可以使用保濕型粉底液，不過較建議「局部使用」，也就是只要上在臉部相對較乾的部位，例如雙頰就好。容易出油的部位建議還是使用控油型粉底液，避免過於滋潤造成脫妝。
2025保濕粉底液推薦1：KATE月光之水母底妝系列「凝光粉霜」
KATE推出全新底妝！2025年以「永保神秘，打造不褪的光澤肌」為訴求，推出「月光之水母」系列底妝。以水母在月光下的神秘光澤為靈感，打造出兼具柔潤透光與潤澤保養的底妝。
其中首推「凝光粉霜」。凝光粉霜蘊含專櫃級細緻粉質，加上美容液凝露技術，一抹就能緊密貼合肌膚，長時間維持透嫩光澤妝效。
當中還添加獨家「月色珠光配方」讓肌膚維持長效亮澤，不暗沉、不脫妝，宛如月光灑落肌膚般柔亮持。另外還有結合海洋性美容液成份CP（潤澤）配方（玻尿酸、菸鹼醯胺及水解珍珠蛋白），在上妝的同時同時為肌膚注入潤澤，還能遮飾毛孔與凹凸不平，讓上完妝的肌膚紋理平滑柔嫩，完美妝感零死角。
凝光粉霜一共推出6色，P00白皙偏粉、03自然偏黃，00、01、02、04為中間自然色系，可依照膚色選擇。還可搭配同系列的凝光校色遮瑕液調整局部色差，進一步提升妝容精緻度。
月光之水母底妝系列目前為寶雅通路限定販售。
2025保濕粉底液推薦2：媚比琳FIT ME PRO水光奇蹟保濕粉底液SPF 30/PA+++
隸屬人氣超高的「國民粉底」FIT ME系列，主打保濕光澤感的「小粉瓶」FIT ME PRO水光奇蹟保濕粉底液，特別添加3%維他命B3，瞬間水感提亮，全天候綻放透亮光澤，採用智慧PRO級粉體，全天候持久不暗沉。
防曬係數也來到SPF 30/PA+++，擁有完美底妝同時保護肌膚阻絕紫外線的傷害。
色選上精心推出最常見膚色的四色，讓選色更容易，人人都能輕鬆找到最FIT的光澤感底妝，輕鬆掌握自然水感的仙女光。四色分別為：#110、#112、#113、#120。
2025保濕粉底液推薦3：Visée濾鏡美肌粉底液SPF25/PA++
塗抹瞬間遮飾毛孔、膚色不均等肌膚瑕疵。有如外掛濾鏡般維持完美裸肌的粉底液。富含保濕美容液及抗油修飾成份，輕薄保濕、上妝同時保持肌膚滋潤，而且更服貼持妝。
粉體講究，包括「服貼肌膚粉體」、「半透明板狀粉體」、「毛孔遮飾粉體」等等，一抹完美遮飾毛孔及膚色不均之處，不須重複塗抹。
一共推出三色：#BO-310明亮膚色、#OC-405白皙膚色、#OC-410自然膚色。
2025保濕粉底液推薦4：Estee Lauder雅詩蘭黛聚光粉保濕粉底精華SPF 20/PA+++
Estee Lauder雅詩蘭黛這款粉底液前身是2019年上市的「粉保濕訂製粉底精華」，以長效保濕潤澤妝效，打造飽水澎彈的光澤澎澎肌備受喜愛。2022年升級成聚光粉保濕粉底精華，添加全新「3重超級莓果萃取」，將枸杞、藍莓與蔓越莓複方萃取物組成三重超級莓果酵素，添肌膚光澤感，讓底妝越畫越美。
另外還有「長效持久潤澤粉體」，蘊含多達84%保濕精華，搭配玻尿酸、亞麻油酸與荷荷巴油等潤澤成份，讓妝效保濕無極限。
另外，透過粉保濕經典「智能聚光因子」將光源瞬間柔焦化，並以「微米柔焦微粒」填補細紋、遮蓋瑕疵，宛如為肌膚加上一層柔焦又兼具自然光澤的勻亮濾鏡。\
雅詩蘭黛聚光粉保濕粉底精華SPF 20/PA+++專為亞洲膚色挑選設計10大色選，讓白肌、自然肌、健康肌女孩都能挑選到命定光澤感底妝。
2025保濕粉底液推薦5：Lancome蘭蔻零粉感光澤持妝粉底
Lancome蘭蔻2023年底升級全新「小白蓋」零粉感光澤持妝粉底，添加90%保濕精華與複合植物精油，以如同保養級的高規格等級，讓臉上輕鬆自帶光芒。
內含玻尿酸、海藻糖以及玫瑰萃取等保濕滋養瞬間滲透每吋肌膚，卻又保留極致清爽不黏膩的輕盈舒適感。並將粉體量直接減半、使底妝更輕薄服貼在臉上，搭配3D柔焦科技巧妙修飾瑕疵、隱形毛孔。針對女生最在意的黑眼圈、膚色不均、痘印泛紅等，還可以重複疊拍加強遮瑕力。
零粉感光澤持妝粉底精心特調6大色選，無論是自然膚色、白皙偏粉或是健康暖調都能找到。
2025保濕粉底液推薦6：Giorgio Armani亞曼尼設計師水燦光影粉底SPF15/PA+++
Giorgio Armani「高訂藍瓶」設計師水燦光影粉底原先在2019年推出，2024年升級登場，主打水光與光澤感。當中最重要的就是加入「普魯士藍聚光粒子」，把後台專用的普魯士藍光色彩粒子延伸到日常，透過光學理論校正蠟黃暗沉，結合珠光折射粒子完美打光，讓大家擦了以後彷彿自帶濾鏡一般。
裡頭還有保濕玻尿酸深入肌底補水，協同多重神經醯胺在上妝同時鞏固肌膚屏障，確保水分牢牢鎖住。輕盈服貼的美容油使粉底好延展，好推勻，完美貼合每一吋肌膚，打造無粉感、無粉痕的自然裸光。
設計師水燦光影粉底瓶身延續Giorgio Armani底妝圓管斜切黑色瓶蓋，腰身鑲嵌普魯士藍GA logo，一共推出10色，分別為：#1、#1.5、#1.75、#2、#2.5、#2.75、#3、#4、#5、#7。
2025保濕粉底液推薦7：MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕活潤精華粉底液
MAKE UP FOR EVER 2024年改版升級廣受好評的Reboot粉底液，推出「能量粉底」粉無痕活潤精華粉底液，粉底注入86%的強效活潤精華配方及親膚成份，鎖住玻尿酸與水潤精華。
能量粉底延續HD SKIN粉無痕系列對「仿真肌」的堅持，在創造保濕薄透的質地時，依然保有良好的遮瑕力。
台灣精選16款色號，全色系涵蓋中性色調、暖色調及冷色調，任何膚色都能挑選到適宜的色號。分別為：#1N00、#1R00、#1Y00、#1N06、#1R02、#1Y04、#1N10、#1R12、#1Y06、#1N14、#1Y16、#2Y20、#2N22、#2N26、#2R34、#4R76。
2025保濕粉底液推薦8：Guerlain嬌蘭24K純金光透精華粉底SPF 20/PA+++
Guerlain嬌蘭24K純金光粉底液於2009年推出後，主打「內養膚外發光」，成為「奶油肌」始祖。2023年重新打造經典，依妝效分為兩款，其中主打奶油光的就是「金光瓶」24K純金光透精華粉底。
配方添加高濃度的保養活性因子，以頂級白牡丹萃取保養成份為肌膚注入光采，以及經典24K純金光雙面粒子提升肌膚金緻奶油光澤，高達85%的青春煥采活膚成份，每次使用都可美化肌膚。
顏色更在實驗室中精準調配出三種色調、14種色號，包含自然色調(N)、冷色調(C)及暖色調(W)。完美符合亞洲肌膚色調。
2025保濕粉底液推薦9：M.A.C超持妝奢緞粉底精華
M.A.C在2023年推出品牌首款護膚粉底精華－超持妝奢緞粉底精華，以保養精華為基底，80%護膚精華中有橄欖油、荷荷芭油、維生素E深層滋潤肌膚，持續使用提升肌膚保水力。質地還採用具深層保濕效果的油包水科技，以獨特輕潤黃金比例讓肌膚油水平衡。
還有特調光感因子，銀色光感因子能使膚色更透亮、金色光感因子則讓小麥肌煥發健康光采，提供肌膚無死角的完美絲緞光感。
精選12款亞洲特調光感色選，專為不同膚色所設計，包括：#NC5、#NC10、#NC11、#NC15、#NC17.5、#NC20、#NC25、#NC30、#NC35、#N11、#N12、#N18。
2025保濕粉底液推薦10：ADDICTION 完美癮耀顏粉底液
ADDICTION完美癮耀顏粉底液，主打上鏡的澎潤妝效。添加83%美容液成份，讓上妝後的肌膚全天候保濕潤澤。其中包含三重複合美容油，使臉頰展現澎潤般的立體光澤。搭配智慧型亮顏科技，藉由柔滑好延展的彈力薄膜構造，讓底妝服貼於膚表，還能對抗汗水與出油。
完美癮耀顏粉底液一共推出三大色調共11色選，讓不同肌膚色調的人都可以找到最適合自己膚色的上鏡底妝。
2025保濕粉底液推薦11：IPSA輕裸水光粉底液SPF25+/PA++
IPSA把最熱賣的流金水加入粉底液！輕裸水光粉底液擁有70%「流金爆水精華膠囊」，深度滋養肌底長效鎖水保濕。質地如水精華般薄透，隨手一推細緻服貼肌膚，薄薄一層即能展現水潤輕透妝效。
還運用獨家光亮柔瑕因子來折射光線，「靠光遮瑕」來完美隱形毛孔、修飾肌膚瑕疵，清新妝感彷彿自然原生美肌。
IPSA 輕裸水光粉底液SPF25+/PA++一共推出5色：#100冷白色、#101象牙白色、#102象牙色、#103健康小麥色、#201粉潤亮白色。
2025保濕粉底液推薦12：Chanel香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++
主打自然裸光妝效，水潤光澤與肌膚合而為一，宛如陽光灑落呈現的耀眼魅力。成份富含潤膚油與植物性甘油，用起來舒適水潤，還有長壽花萃取保護肌膚。
加上粉底採用「聚光柔焦科技」，特殊色素粒子可以反射光線，只允許紅光通過，為肌膚增添粉嫩光暈，讓全臉自然散發勻亮感。
「香奈兒恆潤裸光水慕斯粉底」共推出 10 種色選，「B」代表Beige色號，打造與肌膚同色調的自然妝感，有#B10、#B20、#B30、#B40；「BD」代表Beige Doré暖金色系，為肌膚注入溫暖微光，有#BD01、#BD21、#BD31；「BR」代表Beige Rosé粉嫩色系，呈現玫瑰色的清新妝效，有#BR12、#BR22、#BR32。
2025保濕粉底液推薦13：Dior迪奧超完美持久柔光粉底液SPF15
粉底液配方蘊含86%花萃保養成分，特別是「鳶尾花萃」能保護肌膚，加上朱槿花萃能提升肌膚光澤度，長時間帶妝肌膚依舊明亮，還有旱金蓮花萃、保濕因子與維他命E等。
粉底液中更添加「完美光采粒子」，能隨著環境光線展現不同光感，展現透亮無瑕光澤，完美打造奶油光潤肌。並經過耐高溫、耐高濕測試。
一共推出八色，包括：0N、0.5N、1N、1W、1CR、1.5N、2N、3N。
2025保濕粉底液推薦14：Shu Uemura植村秀無極限光澤水粉底SPF18/ PA+++
無極限光澤水粉底配方中特別運用了日本「白雪姬」牡丹萃取精華結合海洋深層水、夏威夷堅果油，讓肌膚彷彿長時間補充養膚水精華。還有植村秀粉底的明星經典成份-日本有機米萃取，可幫助維持肌膚油水平衡，使粉底長時間不脫妝，並且維持一整天明亮不暗沉。
加上獨特細小的粉體分子結構，能讓粉體延展性更高，並均勻地服貼於每一寸肌膚紋理，無懼任何動態表情紋，全天候持久零卡粉。
色選上更一口氣推出細膩的25色，滿足所有亞洲膚色需求。
2025保濕粉底液推薦15：Shiseido資生堂國際櫃超進化光感緊緻粉底SPF30/PA++++
成份中添加山毛櫸芽萃取精華，長效補水，即使是沙漠乾肌，也能一抹水嫩。更在裡頭使用資生堂實驗室專利動態煥新科技，結合隨光應變技術(Light-Adjusting Technology)，也就是粉體能反射環境中各種光源，讓肌膚在視覺上看起來有種膨潤感。
加上內含透光粉末、鏡面微晶粒子等，為肌膚創造自帶濾鏡般的光澤，可以輕鬆修飾皺紋產生的陰影，使肌膚更起來更緊緻年輕。
質地保濕輕盈，並有超強延展性，疊擦也不厚粉，瞬間遮蓋撫平細紋瑕疵，還能全天長效持妝。
全球30色，資生堂根據台灣女性膚色需求精選12色，包括：#110雪花石、#120象牙白、#130蛋白石、#140透亮瓷、#160貝殼沙、#210白櫸木、#220棉麻白、#240粉石英、#250鳥取沙、#260山羊絨、#310純淨絲、#320白松木。
2025保濕粉底液推薦16：肌膚之鑰恆潤光采粉凝露SPF25/PA++
肌膚之鑰恆潤光采粉凝露精華液般質地如絲緞般滑順，長效保濕滋養。成份中除了延續保養品共有的光采智能賦合物成份，強化肌膚防禦力和修護力，保護肌膚不受嚴峻環境因子的影響，更全新加入水鑽養膚複合配方，由榅桲籽精華與柚子種子精華等精選七款精華油揉合而成，使妝感加倍服貼，持久閃耀如鑽石般淨透、水潤的自然光澤。
肌膚之鑰恆潤光采粉凝露一共推出8色，色號分別為：#I10、#B10、#O10、#BF10、#B20、#BF20、#O20、#O30。
2025保濕粉底液推薦17：Bobbi Brown冬蟲夏草精華粉底SPF40/PA++++
飽含75%精華液成份，包括比上一代多10倍的冬蟲夏草精華，糅合人蔘配方，為肌膚提供更多活膚能量，喚醒肌膚活力與12小時持色發光。
還有荔枝精華、竹葉萃取、玻尿酸鈉、紅海藻、維他命E…等25種奢養成份，使肌膚一整天水水嫩嫩。粉底更運用宛如「冷萃茶」的冷凝萃技術製作，融合超細緻粉體與高活性奢養精華，讓妝感如頂級絲緞般薄透服貼。
一共推出17色：#Porcelain瑭瓷白、#Sand柔沙、#Cool Beige冷嫩芽、#Warm Porcelain暖瑭瓷白、#Warm Sand暖柔沙、#Golden Beige金黃嫩芽、#Neutral Porcelain自然瑭瓷白、#Neutral Sand自然柔沙、#Natural大地、#Ivory象牙米、#Cool Sand冷柔沙、#Warm Natural暖大地、#Warm Ivory暖象牙米、#Beige嫩芽、#Honey蜂蜜、#Cool Ivory冷象牙米、#Warm Beige暖嫩芽。
2025保濕粉底液推薦18：YSL超模光感極潤粉底
蘊含超過86%保濕精華，完美調和金盞花精華與錦葵亮采精華雙植萃，讓粉體緊密貼合肌膚，還有「24H極潤海藻精萃」層層注入高效潤澤成份，一抹瞬間融於肌膚，使底妝煥發光采、加倍透出明亮。
加上獨家「聚光柔焦科技」能抓住任何光源，並運用光學折射原理，柔焦美肌、隱形毛孔。「超微米遮瑕分子」能精準修飾瑕疵，展現完美遮瑕力，輕盈薄透的上妝感受，即使層層堆疊也毫不厚重，肌膚煥發無瑕超模光。
一共推出7色，分別為：B10、B20、B25、B30、B40、BR10、BR20。
2025保濕粉底液推薦19：資生堂東京櫃MAQuillAGE心機彩妝心機星魅水蜜光精華無瑕粉底液
成份中注入心機彩妝史上最高潤澤精華成份，上妝時就像倒入牛奶般，能瞬間感受到粉體的絲滑感，因此小名叫做「牛奶粉底」。
粉體中蘊含蘊含金平糖美肌粉末及美肌遮瑕粉末，上妝同時達到填補肌膚凹凸瑕疵、毛孔的效果，並轉換成自然水潤柔膚效果，讓妝效帶有細緻的水蜜光澤。
一共推出5色：BP00粉膚、OC10自然偏粉、OC20自然、OC30自然暖膚、SB10暖膚。
2025保濕粉底液推薦20：NARS裸光肌萃粉底精華
訴求自然的「水裸光」妝效，並添加保養成份，包括獨家四種奢潤植萃精華(仿生燕麥、水飛薊、可可多肽與日本麥冬)，天然成份含量高達 81%，是NARS首款訴求養膚型的粉底。
光萃水粉底質地絲滑水潤，鎖水超保濕，疊擦依然自然輕透。特別採用 NARS 保養品等級獨家成份-LRC 聚光保濕複合物，使肌膚全面提升光反射力、隨光源調整補光，讓膚色均勻、膚質平滑透亮。
專業調色全新打造20 款最齊全、亞洲肌必備色選，包括：#OSLO、#MONT BLANC、#YUKON、#GOBI、#SALZBURG、#DEAUVILLE、#VIENNA、#FIJI、#PUNJAB、#PATAGONIA、#VALLAURIS、#SANTA FE、#SAHEL、#STROMBOLI、#VANUATU、#BARCELONA、#VALENCIA、#ARUBA、#SYRACUSE、#TAHOE。
其實選擇粉底液並沒有一定的標準，重要的是依照自己喜歡的妝效挑選。當然，如果可以根據肌膚需求來選擇，自然也能使底妝呈現出來的妝感更完美，比如保濕型粉底就特別適合追求光澤感的人，而肌膚類型若屬於乾性、熟齡肌的人，或是處在乾燥地區的人都很適合使用。
