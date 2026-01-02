20歲以上逾4成三高不自知 天冷增心血管發作風險

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）強烈大陸冷氣團報到，除心血管疾病患者、高齡族群要當心，國健署提醒，20歲以上三高異常者約4至7成不自知，氣溫驟降恐增心血管急性發作風險，應注意頭頸部與四肢保暖。

氣象專家吳德榮表示，今天至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現攝氏7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。

台大醫院急診醫學部主任張維典告訴媒體，通常天氣冷的時候，人們出門意願降低；在急診就會呈現「來者不善、善者不來」的狀況，真的嚴重才會來，常見心肌梗塞、心因性猝死、呼吸道疾病等，現在才剛開始變冷，還有待觀察，接下來幾天會是重點。

廣告 廣告

氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。衛生福利部國民健康署連日透過新聞稿提醒，低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子，包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高、過重或肥胖、吸菸等問題。

心血管疾病患者、高齡長者及三高族群要注意，國健署長沈靜芬指出，年輕族群也要小心，因國健署調查顯示，20歲以上三高異常的國人，約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。

國健署建議，寒流期間應加強頭頸與四肢保暖，可穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品；平常應定期健檢控制三高，健康飲食，減少心血管負擔。

國健署建置的「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，以提早調整生活習慣，預防疾病發生。（編輯：吳素柔）1150102