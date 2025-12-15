20歲勤益男大生「越級」騎黃牌重機 衝撞護欄「拋飛4米高橋下」 頭部重創當場OHCA

劉姓男大生騎乘黃牌重機行經北屯區廍子路疑似自撞護欄，並噴飛到橋下慘死。讀者提供

台中勤益科技大學一年級、20歲劉姓學生今（15日）騎乘大型重機，行經廍子路和仁友巷交叉路口時，不慎自撞護欄，從約四公尺高的橋上噴飛墜落橋下，因頭部受到重創，送醫後仍不治身亡。警方發現，劉男未持有大型重機駕照，涉嫌「越級騎乘」，詳細肇事原因仍待釐清。

今天上午10時許，劉姓男大生騎乘大型重機沿著北屯區廍子路南向行駛，行經廍子路和仁友巷交叉路口時，不知何故，他突然失控，猛烈衝撞路口護欄。撞擊力道極大，劉男當場被狠甩出去，越過護欄，慘摔到至約一層樓高的橋下。現場畫面觸目驚心，劉男的重機零件則散落一地。

廣告 廣告

台中市消防局勤指中心接獲報案，立即派員趕赴現場搶救。消防員抵達時，發現劉男頭部有嚴重撕裂傷，當下已失去呼吸心跳。儘管消防員緊急將他搬運上救護車送往慈濟醫院，但經搶救後，年僅20歲劉姓男大生仍回天乏術。



回到原文

更多鏡報報導

單親酒店公關帶嬰上班 8個月大女嬰成「毒二代」 毛髮血液K毒、喵喵超標亡

台南前議長郭信良提供土地偷倒廢棄物遭起訴 檢揭：爆料照被他「秒刪滅證」

高雄偵查佐遭四惡煞痛毆濺血 竟是因酒後「嘴賤」嗆賭場