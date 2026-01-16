20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖

記者鄭玉如／台北報導

一名20歲女大生肛門長菜花，沒性行為也中鏢。家醫科醫師柳朋馳提醒，泡湯、三溫暖易感染HPV，免疫力低更危險，應慎選環境，一旦發現不適，盡早就醫。（圖／翻攝自健康e起聊）

一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。

護理系女大生淚崩！「沒性行為」肛門卻長菜花

家醫科醫師柳朋馳在節目《健康e起聊》分享，20歲、就讀護理系的女大生，摸到肛門口附近有突起物，經詳細檢查病灶後，確認突起物為菜花。得知診斷結果後，女學生當場情緒崩潰，哭著表示自己沒有男友，也從未有過性行為，無法理解為何會感染菜花。

柳朋馳說明，菜花雖多數與性接觸有關，但「並非一定是直接性傳染」，仍存在間接感染的可能性。進一步詢問生活史後，女大生回想起自己寒暑假曾前往泰國旅遊，期間去過設有三溫暖設備的按摩店，推測可能是在共用設施過程中遭到病毒感染。

柳朋馳指出，該名女大生起初並未察覺異狀，直到最近2、3個月，在肛門口摸到異物，且突起物逐漸變大，才驚覺不對勁，趕緊就醫檢查。由於菜花病灶呈現突起狀，治療上若體積較大，除了外用藥膏，通常還需搭配電燒治療；若突起狀況較輕微，則可使用抗病毒藥膏控制。

柳朋馳提醒，菜花「目前無法完全根治」，即使治療後暫時消失，一旦免疫力下降，病毒仍可能再次復發。

泡湯環境要慎選！受傷+免疫力低 易染HPV、菜花

針對公共場所感染風險，柳朋馳表示，民眾泡湯、使用三溫暖或公共浴場時，務必慎選環境，選擇有管理、清潔與消毒機制完善的場所，可降低感染病菌、細菌或黴菌的機會。不過進入溫泉旅館，尤其裸湯環境，沖洗身體時若直接坐在椅子上，仍存在感染風險。

柳朋馳說明，生殖泌尿道或肛門口若接觸到病毒表面，當皮膚有微小傷口、或身體抵抗力較差時，就可能感染HPV而形成菜花；此外，潮濕的地板若有刮痕，也可能造成足底輕微破皮，增加感染病毒疣的風險。最後呼籲，外出旅遊或使用公共設施時應提高警覺、注意個人衛生，一旦發現身體出現不明突起物或異常變化，應及早就醫檢查。

