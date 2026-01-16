20歲單身女0性行為竟「長菜花」！醫揭元凶藏三溫暖

生活中心／楊佩怡報導

不論男女，在進行親密行為時，務必注重衛生，以免不小心染上相關疾病，或是長出奇怪的「異物」，例如菜花。然而，近日卻有一名女大生表示，自己在肛門觸摸到不明突起物，經醫師初步判定是痔瘡，然而到大醫院深入檢查後竟是感染「人類乳突病毒（HPV）」，而長出「菜花」。





20歲女大生「單身0性行為」肛門突起腫塊！一照竟是「長菜花」…醫揭元凶藏三溫暖

20歲單身女大生0性行為，竟感染「菜花」。（示意圖非當事人／翻攝畫面）

近日家醫科醫師柳朋馳在節目《健康e起聊》表示，過去一名約20歲的護理系女大生，對方指出，在肛門口附近摸到一個突起的東西，於是就到診所就醫，醫師初步研判是「痔瘡」，但女大生連續擦了2星期的藥都沒有效果，於是只好跑到大醫院尋求柳醫師治療，沒想到一診斷便發現，女大生不是得痔瘡，而是「菜花」。

女大生聽到自己得菜花後崩潰表示，自己沒有男友也沒有性行為，怎麼會得菜花？柳醫師則指出不一定是直接感染，有可能是間接感染。後來女大生坦言暑假時有去泰國玩，有在當地做按摩和使用三溫暖，回台之後也不覺得身體有狀況，是直到最近2、3個月才摸到突起物，且還開始長大。

醫師提醒，泡湯時要慎選環境，才能降低被病毒感染的風險。（示意圖與本事件無關／美聯社提供）

柳醫師指出，消除菜花有時會搭配電燒，菜花不大的人有些會選擇擦抗病毒的藥膏，不過得了菜花後，未來若抵抗力變低，還是有可能會復發、無法完全根治。柳醫師提醒，泡湯時要慎選環境，要選擇有定期監測的環境，或是相對乾淨的地方，感染病毒、黴菌的風險才會比較小。此外，柳醫師也提到，進入溫泉旅館，特別是裸湯環境要沖洗身體時，要注意不要直接坐在椅子上，因為不知道前一個使用者身上是否有病毒。當人體抵抗力弱或皮膚有微小傷口時，一旦接觸到病毒，就容易感染 HPV 導致菜花或病毒疣。除了生殖泌尿系統，腳底也可能因接觸潮濕地板的刮痕而受感染。因此，使用公共設施應保持警惕，若發現身體有異常突起應立即就醫。

