20歲大學生偷騎黃牌重機！自撞護欄墜落4公尺橋下慘死

這起致命車禍發生在15日上午10時46分，地點位於台中市北屯區廍子路與仁友巷口交會處。根據第五分隊交通分隊小隊長藍維德表示，劉姓男子騎乘大型重機沿廍子路南向行駛時，不慎碰撞路口護欄，經送往慈濟醫院搶救後仍不幸身亡。

事故現場可見大型重機倒在水泥護欄邊，車體已撞得破碎不堪。目擊民眾表示，當時正在陽傘下喝茶聊天，突然看見有人從上方飛墜下來，騎士重重摔落在地上呈趴姿，安全帽則飛至一旁。另有一輛賓士車經過目睹事故，隨即協助報警求援。

附近民宅監視器拍下事發前畫面，顯示這輛配有明顯紅色車輪的重機高速經過，不久後即發生意外。鑑識人員已抵達現場進行丈量和調查。警方指出，事發地點因921地震造成地形壟起，形成了約4公尺的高低落差，增加了事故的嚴重性。

經查證，這名年僅20歲的劉姓騎士為勤益科技大學一年級學生，僅持有普通重機駕照，並無駕駛大型重機的合法資格，屬於越級駕駛。警方初步研判，重機為劉男持有，但詳細肇事原因仍在釐清，是否為操作不慎或車輛故障，全案將報請台中地檢署相驗。

勤益科大校方對此意外表示震驚和難過，第一時間已聯繫劉姓學生家長致哀，並請系辦協助慰問關懷家屬。校方說明將協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜，同時請諮商輔導組審酌是否對所屬班級進行生命教育及團體輔導。教師、教官也將持續給予必要協助和關懷。

