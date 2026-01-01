20歲夫妻為領養狗 獨留女嬰在家7HR全身傷猝死

20歲的小夫妻回家後，發現女嬰已沒有呼吸心跳。（圖／東森新聞）





高雄一對20歲的小夫妻，把9個月大的女嬰獨自留在租屋處七小時，二人跑到外縣市去領養毛小孩，回家後發現女嬰已沒有呼吸心跳，送醫死亡，醫院發現女嬰身上有大面積瘀青，下巴有燙傷痕跡，口腔溢奶，懷疑是虐嬰，小夫妻則平靜的指嬰兒是意外窒息死亡，二人依過失致死五萬元交保，檢警要查明是否有虐嬰的情況。

檢警要相驗死亡的女嬰查明死因，女嬰二十歲的父母到場，二人臉上相當平靜，沒有太多悲傷情緒，女嬰母親向警方表示，31日早上餵飽女嬰後，她就與先生在九點外出，獨留女嬰於租屋處睡覺，他們到外縣市領養狗狗，直至下午4點才回家。

廣告 廣告

記者vs.女嬰母親：「她是什麼狀況？（是獨自留在家然後窒息死亡），算是不小心的？（對），你們去其它外縣市？（對），怎麼沒有想說叫家人幫忙？（因為他們都沒空，又想說她會睡很久）。」

女嬰父母認為她會睡很久，獨留下她外出七個小時，回來後發現嬰兒沒有呼吸心跳，連忙送醫，但是因為女嬰臉部及身體出現大面積瘀青，下巴有燙傷痕跡，口腔有溢奶情形，醫院連忙通報警方。

女嬰母親：「傷勢是瘀青是她自己撞的，然後她脖子上有一個，是她指甲太長她會去抓，因為前幾天洗澡沒有看到。」

女嬰母親否認虐嬰指女嬰身上傷勢，都是目己不小心碰撞，而這對年輕夫妻稱在超商打工，以一個月一萬八千元的租金在岡山租房子，警方也到租屋處勘驗現場。

據調查死亡的女嬰是女嬰母親與前男友所生，還有另名2歲幼兒由前男友照顧，檢警偵訊後依過失致死送辦，兩人以5萬元交保，而女嬰父母將未滿6歲兒童獨自留在租屋處，已違反兒少法，可裁處3000到15000元罰鍰，至於是否涉及虐嬰，檢警將深入調查。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

補習班負責人猥褻學生 北市府「公布姓名」處終身不得任教

叔公「控制不住」3度猥褻4歲姪孫女...獲減刑原因曝

愛玩惹惱阿公！5歲孫遭阿公「丟包」追上後被「巴頭」教訓

