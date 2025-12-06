20歲女偶像切除胸部：我內在的東西並不是錯 公開非二元性別

XG的COCONA公開自己是非二元性別者。（翻攝自XG IG）



日本女團「XG」的成員Cocona，造型及曲風前衛獨特。迎20歲生日，6日突然在官方IG發文，震撼宣布動了胸部切除手術，表示自己是AFAB的跨性別男性傾向非二元者（AFAB Transmasculine Non-binary），勇敢揭開多年來深藏心底的故事，「我內心所擁有的那些東西，並不是錯的」。

XG的COCONA公開自己是非二元性別者。（翻攝自XG IG）

Cocona透露，「我生為女性，也被社會視為女性，但這個標籤從來不代表真正他的內在，我以一種更偏向於男性、也更符合真實自我的方式生活。」

廣告 廣告

Cocona說，在他的人生裡最困難的，就是「接受並承認真正的自己」。如今，推開那扇門，他說自己視野變得更開闊，看待世界的方式也變得不一樣，他獲得了心靈成長及更多的勇氣，他現在終於能對外說「我內心所擁有的那些東西，並不是錯的」。

Cocona致謝一路支持他的XG成員、製作人Simon與父母，並向粉絲表達深深的感激之情，也期待未來能與 XG、XGALX 一起創造更多可能。。

XG於2022年3月出道，由7名日本成員組成，包括JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA和COCONA。XG音樂風格主打Hip Hop和R&B風，而視覺上大膽地混用了包括Y2K、原宿風等在內的復古美學，成員皆為日本人，在韓國發展，歌詞多為英語。

「AFAB跨性別男性化非二元者」報你知：

出生時為女性 (AFAB)，性別認同偏向男性，但又不完全是男性，屬於非二元性別的個體。這類人介於傳統男性和女性性別二元框架之外，他們的認同可能更偏向男性特質（Transmasculine），但又可能同時具有女性特質，或處於兩者之間，或者沒有性別，因此以「非二元」來定義

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生