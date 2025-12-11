20歲女兒未婚懷孕、渣男失聯！48歲爸媽崩潰求助…劉黎兒：掌握1關鍵轉念，化悲為喜當「天賜福氣」





Q：我是健益，今年48歲，妻子跟我同齡，育有25歲跟20歲的女兒，長女已獨立也結婚了，今天想諮詢的是次女的事。她在網路交友認識一名35歲男子，跟他發生關係而懷孕，確定懷孕時已6個月，如今即將臨盆。我們實在不知道要怎麼辦？因為那男人失聯了！

女兒不是想要孩子才懷孕的，也沒有很愛那男人，若是如此我們會支持她到底，當作雙喜臨門的喜事。我現在很想請徵信社調查那男人下落，把他揪出來負責，不管是生育費、養育費，或是由他認養等等，總之要他負責到底。這種吃了就落跑的男人完全無法原諒，年紀大我女兒15歲，還搞失聯，想了就氣不過！

廣告 廣告

女兒確認懷孕後告訴對方，那男人就失聯了，連手機都換掉。不過女兒似乎知道對方任職的公司，卻不肯跟我們說。女兒希望有親戚願意收養孩子，不然只好自己扶養；要不然就是找社福單位來認定，看是否可以出養。

我跟老婆生養2個女兒，知道生產跟養育是怎麼一回事，活生生的孩子不是寵物，更不是物品，不希望女兒輕易說要出養。但實在太氣了，那男人擺明是不想負責的超級渣男，我想找到對方出來認帳，一起面對問題，至少要付生產費，以及如何補償女兒、贍養孩子的費用等。

這種搞失聯的男人也無法讓女兒跟他結婚，女兒看起來也不那麼愛他，只是涉世未深被他騙了。

我們有陪女兒去醫院產檢，每次拿到超音波照片後都蠻開心的，逐漸對孩子有了感情，讓我們更不知如何是好！即使短暫，女兒也多少有為人之母的感覺，真的生出來之後，她真的忍心出養嗎？

姑且不論出養本身不容易，我也擔心她今後的人生不會愧疚而痛苦嗎？我基本上不想讓女兒痛苦，但也不想因未婚生子而耽誤女兒人生！

那男人已35歲，女兒不肯多說與他相關的事，我們多少擔心那男人已婚，很怕真的追究下去，反而遭對方老婆控訴我女兒破壞家庭，甚至索要賠償？實在不知道怎樣做才好？



A：建益好，辛苦你了，女兒做了超乎你們想像的事，除了她自己很意外，你們精神負擔也不小吧！

雖然台灣現在18歲就算成年，但在你們眼裡她還是小女孩吧？而且她懷孕6個月才發現身體變化或處境，顯示對現實欠缺認知。

台灣每年500名稚子待出養，現實非想像

不過她真的還年輕，確定懷孕至今也不過2個月，或許沒認清生孩子是怎麼一回事？她說要把孩子出養，大概也是怕自己養，會給你們添麻煩。而且她對台灣的出養及收養現況也不大了解，台灣每年有400~500名孩子在等待收養，願意收養的家庭越來越少，要找到收養家庭不容易。

至於近親收養，則是被收養人六親等以內的旁系血親、或五親等以內的旁系姻親，她的孩子是否能剛好找到親戚收養，也是很大的疑問！如果不是近親收養，都得透過媒合機構先認定是否適合出養，若可以也需要各種評估，才能跟法院申請，禁止私下收養，這是為了保護孩子，以免造成人口販賣。

你們必須明確讓女兒認清現實，她或許也想跟孩子切斷關係，重新展開自己的新人生，現實上卻未必如此輕鬆！

怒找渣男負責，不如先確認孩子誰養？



你即使找到那男人，也證明的確是他的孩子無誤，法院仍會根據他跟你女兒的收入狀況來作綜合判斷，決定要他負擔多少費用，對方必須支付的金額未必如你所想的多。

此外，如你所擔心的，萬一他是已婚男，會引發其他問題。要看你女兒是否本來就知道他的婚姻狀況，如果被矇在鼓裡就沒問題，但若客觀上容易得知對方已婚，你女兒就變成有過失，的確有可能被對方老婆提告索賠！

如果要找對方負責生產、養育費用，就意味著孩子將由女兒親自扶養。要提訴認定親子關係，並不受時間限制，因此關鍵就回到：你女兒到底要不要扶養孩子？

你應該找出孩子生父，但不是為了出氣或要錢，而是為了將來讓孩子知道自己的由來。但你女兒至今不肯說出對方身份，這種作法會傷孩子很深，你該讓女兒理解問題的嚴重性，不是她不說就算了！

孩子在母親死後也還活著，不能讓他永遠不知道自己身世；若你女兒覺得孩子不知道生父是誰，只要從自己眼前消失就好，那她將一輩子背負沉重的罪惡感！

轉念留下孩子，或許也是「天賜福氣」

或許你女兒只是不想增加你們負擔才說要出養，你們也該早點跟女兒溝通，理解她到底想怎樣。在我看來，你們夫妻才48歲，即使跟女兒一起把孩子養到成年，也才68歲而已。所以讓孩子在你們家中成長，應該也是不錯的選項，否則現在許多家庭因為子女離巢而只剩兩老，情景寂寞淒涼！

天下許多事，換個觀點看，就會有不同結論，化悲為喜。你痛恨那個渣男，但孩子畢竟無辜，你或許會在外孫身上看到像自己的部分。

因為渣男落跑，你們家的笑聲與青春活力延續20年，是天賜的福氣，若以孩子優先，反而光明無限，有你們為後盾，女兒未來人生也不會因此灰暗起來，這點也要讓女兒理解！

★夫妻、親子、家庭、退休、空巢期、心事...中年後的人生疑難雜症，歡迎私訊幸福熟齡粉專，將有機會獲得劉黎兒老師以專欄形式回應





更多幸福熟齡文章

0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好

60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好



