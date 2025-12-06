20歲女團成員動手術「切除胸部」 認了：從不覺得自己是女性

日本嘻哈、R＆B女子團體XG成員COCONA。（圖／翻攝自IG，cocona.xg.tw）

日本嘻哈、R＆B女子團體XG的官方Instagram今天（6日）更新，成員COCONA在20歲生日這天發表長文，首度公開自己認同為跨性別男性化傾向的非二元者（AFAB Transmasculine Non-binary），並透露今年已完成胸部切除手術。她同時上傳多張近照，呈現迎接新階段後的狀態。

日本Oricon News報導，COCONA在文中表示，步入20歲這個人生節點後，希望誠實面對並分享長期埋藏心中的感受。她提到，雖然出生時被視為女性，但自我認同始終與「女性」一詞有所距離，被以女性形象看待讓她深感不適，因此一直以更男性化的方式生活。她坦言，這些年最難面對的不是外界，而是「接受真正的自己」。

COCONA透露，隨著完成手術並逐步接納自我，她感覺彷彿打開了一扇新門，不僅視野變得更寬廣，看待事物的方式也有所改變，讓她獲得巨大的心理成長與勇氣。如今她終於能相信自己內心的一切並非錯誤，而是值得被理解與尊重的真實。

她也特別向陪伴自己的團員、製作人Simon，以及父母表達深深感謝，並說若沒有他們的傾聽與支持，自己無法走到今天。最後COCONA表示，將以更坦然的姿態迎接未來，並期待與XG及XGALX一起創造新的成就。

據了解，XG由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA 七名日本成員組成，自2022年全球出道後便以海外市場為主戰場，透過音樂、演出和社群迅速累積國際知名度。她們今年4月登上美國大型音樂節Coachella，成為當年唯一參演的日本藝人，持續以強烈風格與全球化策略展現存在感。

