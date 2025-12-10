20歲女子狂喝手搖飲！不受控「手舞足蹈」竟罹1病 醫曝4壞習慣釀禍

20歲女子狂喝手搖飲，竟罹患非酮性高血糖致單側舞蹈症。圖／翻攝自微博

中國一名年僅20歲的女子近日四肢突然不自主動起來，事後追查發現她長期飲食不正常，每天只一餐、每週至少喝三杯奶茶，且愛熬夜又不愛運動，導致她罹患罕見的糖尿病併發症「非酮性高血糖致單側舞蹈症」 (Non-ketotic hyperglycemic hemichorea，NKHH) 。

根據中國《廣東廣播電視台》報導，20歲的小文（化名）沒有糖尿病家族史，近期突然出現「單側肢體無法控制舞動」症狀，且入夜後狀況更為嚴重，體重也快速下滑。

檢查後發現，她的糖化血紅素高達17.7%，遠超過正常值的5.7%，空腹血糖值也明顯超標，最終確診為「非酮性高血糖致單側舞蹈症」。

醫師指出，小文病情惡化與其生活及飲食習慣有關，她不僅一天只吃一餐，導致營養嚴重失衡，更成癮喝手搖飲，每週至少要喝3杯奶茶以上，加上長期熬夜、缺乏運動等因素，導致身體代謝長期失控，「奶茶的高糖量成為壓倒駱駝的最後一根稻草」。

醫師解釋，高糖飲食會讓胰島β細胞承受極大壓力，最終失去功能，引起胰島素阻抗（insulin resistance），而攝取過度糖份也會轉為內臟脂肪，導致身體發炎，讓代謝變混亂，「若奶茶中含有反式脂肪，更可能阻塞血管，提高動脈硬化風險。」

醫師提醒，別以為年輕就可以不注重健康，靠奶茶提神、熬夜、久坐，都可能讓身體提早亮紅燈，甚至引發嚴重的代謝併發症，呼籲民眾一定要愛惜身體。



