20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變

生活中心／張尚辰報導

一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。

陳榮堅近日在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」中發文，指出一名20多歲的女性因經常出現手抖、腹瀉、情緒激動等症狀，被家屬帶來就醫，在抽血檢查後發現其甲狀腺亢進指數超標。

廣告 廣告

陳榮堅說明，甲狀腺亢進常影響情緒與自律神經，患者未必能自覺異常，若未及早治療，恐對心臟造成長期傷害。他也分享臨床經驗，曾有患者因長期未治療甲狀腺亢進，拖延三、四年後導致心室擴大，最終演變為心肌病變。

因此在醫師建議下，女子決定接受藥物治療。不過，她回診時反映，正值準備碩士資格考試期間，治療後反而覺得精神不如以往，且體重也較容易上升，與過去「怎麼吃都吃不胖」的狀況不同。

對此，陳榮堅表示，甲狀腺亢進時所感受到的「精神特別好」，其實是代謝過度亢奮的假象，長期下來反而會增加心臟與身體負擔。他強調，治療的目標是讓甲狀腺功能回到正常範圍，雖然短期內可能感覺精神變差或體重增加，但這是恢復健康的必經過程，對一輩子的健康更為重要。

最後，陳榮堅也提醒，甲狀腺亢進常見症狀包括腹瀉、心悸、手抖、潮紅及血壓升高等，若出現相關徵兆，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

更多三立新聞網報導

日夜溫差破10度！粉專曝「明又一波冷空氣南下」 這2天全台有雨

吃完薑母鴨脖子卡卡！「3大進補地雷」：小心膽固醇爆表

天冷怎麼保暖？醫示警「洗熱水澡超NG」 6招正確取暖法曝光

全聯「1進口水果」特價中！2盒359元 婆媽狂讚CP值高：又大又甜還便宜

