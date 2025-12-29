20歲女排便出血就診…檢查驚見「肛門已經60歲」！醫示警立即「停做1事」

久坐馬桶恐導致肛門括約肌變得鬆弛。示意圖／東方IC

久坐馬桶滑手機恐讓肛門變老！中國寧波一名年輕女子近期因為排便疼痛、出血而就醫，原以為是長了痔瘡，沒想到檢查後卻發現女子肛門關閉不全，肛門狀況甚至比老年人還糟糕。醫師進一步問診後，才發現女子長期邊滑手機邊如廁、一坐就坐30分鐘的馬桶，導致盆底肌嚴重受損，而且此類年輕病例近年來還有明顯增加的趨勢。

根據新浪新聞、廣州日報等陸媒報導，浙江省寧波市一位20歲的女子近日排便時總覺得肛門疼痛，而且還有出血狀況，擔心長了痔瘡的他便前往浙江省寧波市海曙區中醫醫院肛門科就診。檢查結果顯示，這名女子並沒有長痔瘡，但其肛門括約肌變得鬆弛，肛門關閉不全，導致腸液外滲破壞皮膚，排便時肛門皮膚就更容易破裂，才會導致排便出血。

廣告 廣告

不料，女子的骨盆底肌肉功能評估更顯示，她在滿分為100分的評分中只獲得45.9分，醫師說明，骨盆底肌肉評估結果在80分以上屬於正常範圍，但這名女子只有45.9分，甚至不及許多60歲以上的老年人。醫師詳細問診後才發現，女子長期以來就有邊刷手機邊排便的習慣，每次在馬桶上一坐就是30分鐘，這也是導致女子盆底肌嚴重受損的關鍵原因。

醫師建議民眾切勿邊玩手機邊如廁。示意圖／翻攝自Pixabay

醫生解釋，骨盆底肌肉就像一張「吊床」，支撐著骨盆器官，但長時間蹲坐馬桶會使骨盆底持續承受壓力，造成骨盆底肌慢性傷害，進而導致肛門括約肌變得鬆弛、肛門關閉不全，結果腸液外溢後刺激肛門周圍皮膚，使肛門周圍的皮膚變得脆弱，排便時肛管皮膚就容易破裂，導致疼痛和出血。

醫師提醒，因長時間刷手機如廁導致骨盆底損傷的年輕患者近年來已有明顯的增加趨勢，若不及時治療，後期可能出現肛門潮濕、控便能力下降等問題，嚴重影響生活品質。報導指出，這名女子目前已開始接受中藥坐浴、外用藥膏結合骨盆底肌復健進行治療，但醫師也特別強調，若不改變長時間如廁的習慣，所有治療其實都只會事倍功半。

長時間如廁為何對身體不好？

容易長痔瘡：當長期維持排便姿勢，就會造成肛門充血，有研究證實，當蹲坑時間超過3分鐘，就容易導致直腸靜脈曲張淤血，進而誘發痔瘡，而且肛門充血也會誤導神經系統對中樞神經系統傳遞假排便訊號，使肛門長期感到墜脹。 引起便秘：當民眾被手機吸引注意力後，就會分散排便的注意力，很容易導致便意遲緩，結果變成人為引起便秘。 腦部供血不足：長時間坐在馬桶上或蹲坑，都會容易讓血液向下流，導致腦部血液供應不足，恐導致血壓升高、腦部供血不足，若是心腦血管病患者，可能誘發急性心梗、腦中風甚至猝死。 微生物感染：廁所是多種致病微生物的滋生場所，例如大腸桿菌、沙門氏菌、黴菌、諾羅病毒等都可能大量存在，容易引發腹瀉、氣喘、婦科疾病等。



回到原文

更多鏡報報導

睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷

這航班有神力！輪椅族奇蹟康復自己走下機 「登機橋耶穌」3地區最嚴重

牛排店找「長髮飄逸女」付錢！本尊「高EQ道歉文」逆轉風向…2.4萬人讚爆