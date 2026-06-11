20歲女星「無照駕駛」畫面全被拍！突遇大雨揭真實心聲

Ivy駕車在公路奔馳的畫面曝光。KTJ Holding提供

新人郁欣Ivy擁有抖音130萬粉絲、Instagram超過60萬追蹤，總粉絲數突破200萬的她，首支單曲〈Want Me Back〉掀起熱潮，MV上線短短一個月即突破百萬觀看，目前累積超過135萬次點閱，更登上YouTube粉絲熱推排行榜全台冠軍，並在社群掀起「#WantMeBackChallenge」風潮，吸引來自德國、印度等世界各地歌迷參與。

從自信女孩到真實內心

相較於出道曲展現的自信與能量，第二首單曲〈你現在一樣快樂嗎〉則揭開Ivy更內心的一面。歌曲描繪在自我懷疑與追夢過程中的掙扎與成長，訴說即使懷抱不安，仍選擇勇敢前進的心境。

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這次Ivy親自參與歌詞創作，她形容這首歌就像寫給未來自己的信，記錄一路走來與自己對話的過程。她希望透過歌曲鼓勵每位仍在努力追夢的人，不要忘記最初的熱情與快樂，「人生沒有標準答案，願意親身體驗這一切的你，本身就是答案。」

Ivy日前拍攝新歌MV。KTJ Holding提供

MV跨夜拍攝捕捉最美晨光

為了打造這首作品，所屬公司KTJ Holding重金邀集韓國、瑞典音樂人跨國合作。參與創作的韓國音樂人Maya Rose曾為韓國人氣男團SEVENTEEN、Hearts2Hearts創作歌曲；瑞典創作人Hampus Westermark則長期活躍於歐洲流行音樂圈。作品再由金曲音樂人派偉俊擔任製作人，以國際規格打造全新作品，展現進軍海外市場的企圖心。

MV同樣以電影等級規格拍攝，團隊耗時整夜趕工，只為捕捉北海岸從深夜到清晨的自然光影變化。Ivy透露，從歌曲概念、歌詞到MV視覺與造型，自己全程參與討論，而腦海裡最先浮現的畫面，就是自由奔馳在公路上的模樣，因此特別將這個意象融入作品。由於尚未考取駕照，劇組特地以大型拖車拖行復古敞篷車拍攝，導演甚至將自己固定在車外拍攝架上取景，只為呈現最真實的鏡頭效果。拍攝期間雖一度遇上大雨，所幸天亮前雨勢停歇，最終成功捕捉到MV中最珍貴的海岸晨光畫面。

親揭百萬點閱真實感受

回顧出道後的第一個月，Ivy坦言生活其實沒有太大改變，但當作品正式推出後，才真正感受到有這麼多人正在聽她的音樂。她笑說，最近偶爾會在街頭聽見自己的歌曲播放，那種感覺相當奇妙，也讓她逐漸有了身為歌手的真實感。

過去被認出時，多半是因為社群平台內容，如今卻常有人直接對她說：「我很喜歡你的歌！」讓她感受到截然不同的感動。對於〈Want Me Back〉突破百萬觀看，以及海外粉絲熱情參與挑戰活動，她感性表示：「感謝每一位願意聽我唱歌的人，你們的支持給了我更大的勇氣，也讓我更確定自己想走在音樂這條路上。」

Ivy日前拍攝新歌MV。KTJ Holding提供

Ivy日前拍攝新歌MV。KTJ Holding提供



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