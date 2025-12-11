20歲女每天都喝手搖飲不喝水！手腳狂抖體重暴瘦

手搖飲的健康風險不容忽視。中國廣東深圳一名20歲女子，因每天只吃一餐，幾乎不喝水，每週至少喝3杯奶茶，導致體重每2天減少1公斤，手腳出現詭異抽搐與舞動。醫師檢查發現其糖化血紅蛋白高達17.7%，遠超正常值，確診為罕見的「非酮症偏身舞蹈病」。該病症因長期高血糖損傷大腦負責運動控制的神經，導致肢體出現類似跳舞的抽動，臨床上多見於老年人，年輕病例十分少見。

營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，長期高血糖會使腎臟微血管增厚變硬，最終導致腎絲球硬化失能。他特別點名手搖飲、奶茶為腎臟七大隱藏地雷之一，因奶精含有大量無機磷，高糖飲食引發血糖震盪，使腎絲球壓力增加。

其他地雷食物包括滷味、鹹酥雞、火鍋料等高鈉高磷食品，以及便利商店便當、泡麵等重口味外食。

劉博仁強調，喝水是保護腎臟最簡單卻最容易被忽略的方法。大多數人每天需要喝1500至2000毫升水分，腎臟執行濃縮血液工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。

他建議控制好血糖、血壓和血脂，避免高鈉、高磷、高糖及高蛋白質飲食，加上多喝水，才是保護腎臟的四大核心。

