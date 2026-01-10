20歲女跨年夜失蹤！北海道餐廳老闆認了：屍體藏在牆壁裡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本北海道一間餐廳驚傳命案，一名20多歲女子在跨年夜時離奇失蹤，家屬多次聯繫未果後報警求助；經警循線追查，發現北海道日高町一名49歲男子將該女子屍體藏匿在餐廳牆壁裡。警方已將男子逮捕到案，且該男子對犯行全數供認，詳細案發原因待進一步釐清。

日本北海道一間餐廳驚傳命案。（示意圖／Unsplash）

據日媒HBC北海道廣播報導，一名年約20歲的女子在跨年夜傍晚後，家屬便無法與她聯繫，最終由女子祖母於元旦當日向警方報案，提出失蹤人口通報。經警方調查，認為與女子熟識的49歲餐廳老闆松倉俊彥涉案；而男子也承認犯行，坦承「我確實把屍體藏進店內牆壁裡，這點沒有錯」。

警方隨即前往餐廳內搜索，最終在牆壁內側約1坪大小的隱密夾層中，發現該女子遺體。男子在今（10）日凌晨被警方逮捕，由於女子與嫌犯相識，目前警方正努力調查是否有謀殺的可能性。

