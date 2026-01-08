20歲女遭夫逼賣淫！被迫跟公公不倫拍謎片 她懷孕3月崩潰：不知是誰的

國際中心／綜合報導

泰國一名20歲女子，慘遭22歲丈夫逼迫賣淫，更離譜的是，她甚至被強迫與公公發生性關係，丈夫還將過程拍下，並將影片販售牟利，期間嚴格監控女子的人身自由。而這位處境悽慘的女子，趁隙透過向警方與媒體求助，終於被成功救出、擺脫丈夫的控制，但讓她痛苦的是，她目前已懷孕3個月，卻不清楚腹中的孩子，究竟是嫖客還是公公的。

泰國一名20歲女子，慘遭22歲丈夫逼迫賣淫。（示意圖／翻攝自pixabay )

根據泰國媒體《Thaiger》報導，女子與丈夫結婚1年，丈夫卻已家庭經濟不佳為由，逼迫女子下海賣淫，丈夫甚至在社群媒體刊登廣告，親自擔任「馬夫」接送，監視她的一舉一動，防止她逃跑。讓人傻眼的是，丈夫竟還強迫她與公公發生性關係，如果拒絕就會被爆打一頓，而過程也被拍下販售。

之後女子透過媒體與警方的幫助，順利逃出生天，本月7日，涉案的丈夫與公公均被逮捕。公公落網時矢口否認犯案，最後面對諸多證據，才改口說去年間有與媳婦發生一次性關係。而此案件震驚當地社會，引發輿論爭議，民眾紛紛要求父子2人須受到嚴厲的法律制裁。

