20歲女重訓突發疝氣！醫揭男女老幼都可能「脫腸」

許多人誤以為疝氣是男性專屬疾病，但呂謹亨醫師指出，不論男女老幼都可能發生疝氣。他分享臨床經驗，曾遇過20多歲年輕女性在重訓時，一抬重物、肚子用力就讓鼠蹊疝氣鼓出來。

許多人誤以為疝氣是男性專屬疾病，但呂謹亨醫師指出，不論男女老幼都可能發生疝氣。（示意圖／Pixabay）

泌尿科醫師呂謹亨表示，疝氣患者年齡層廣泛，包括學校健檢發現疝氣的10歲左右小朋友，以及許多5、60歲男性在做運動、便祕、咳嗽時，甚至因攝護腺肥大用力解尿，疝氣就慢慢越來越大。

呂謹亨解釋，可以想像肚皮是一道堅固的「城牆」，當牆壁因老化或用力過猛如搬重物、咳嗽而破裂時，肚子裡的腸子就會像調皮的孩子「離家出走」，從破洞鑽出來鼓成一大包，這就是俗稱的「脫腸」或疝氣。

呂謹亨強調，疝氣最怕腸子「卡住」回不去導致嵌頓，可能造成腸壞死甚至危及生命。因此手術修補是唯一且必要的治療方式，疝氣不會自己好，拖越久洞越大。

目前有三種手術方式可修補疝氣，傳統手術是在患處劃開約4至8公分傷口，直接將跑出來的組織推回去縫合修補。（示意圖／Pexels）

呂謹亨說明，目前有三種手術方式可修補疝氣。傳統手術是在患處劃開約4至8公分傷口，直接將跑出來的組織推回去縫合修補，或加上人工網膜強化，但傷口較大、術後疼痛感較明顯，恢復期約需數週。

腹腔鏡手術為微創主流，只需在肚皮上打3個小洞，伸入鏡頭與器械修補破洞並鋪上網膜避免復發。呂謹亨指出，此方式傷口極小且美觀、疼痛感大幅降低，通常術後1至2天即可出院，能快速重返職場。

達文西機器人手術則是頂級精準選擇。呂謹亨表示，透過3D高解析放大視野與如手腕般靈活的機械手臂，醫師能在狹窄空間內進行超精細縫合，完美避開神經與血管，出血極少、精準度最高、復原最快，特別適合追求極致恢復品質或病情複雜的患者。

