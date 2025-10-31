20歲女飆仔炸街...車牌套夠嗆「反正也抓不到我」 這回栽了

20歲女子騎著改裝機車炸街，車牌套印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」十分囂張。讀者提供



一輛改裝的機車深夜高速行駛，而且排氣聲量異常大聲。台中市警察局五分局員警發現後攔檢，20歲的柯姓女子改裝機車排氣管外，還涉及包括車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規，更令員警傻眼的是，機車車身貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，另有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」員警當場依法舉發取締，並當場移置保管該部機車。

20歲女子騎著改裝機車炸街。

20歲柯女10月17日凌晨0時騎翹牌噪音車，警察注意到了！人車在台中市崇德路2段高速行駛炸街，擾民清夢，員警當場舉發2項違規並扣車。

第五分局分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第12條規定，任何將車牌以過於傾斜（俗稱翹牌）的方式懸掛或不依指定位置懸掛，可能被視為「無法辨識」而受罰新臺幣3萬6,000元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷牌照。

同條例第16條規定，照後鏡擅自變更原有規格致影響行車安全，可處罰新臺幣900元以上1,800元以下罰鍰。

車身也貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙。

20歲女子騎著改裝機車炸街。讀者提供

20歲女子騎著改裝機車炸街，車牌套印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」十分囂張。車身也貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙。讀者提供

同條例第18條規定，車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換應申請公路主管機關施行臨時檢驗，否則會受罰新臺幣2,400元以上9,600元以下罰鍰，並責令其檢驗。

警方說柯姓女子除了改裝機車排氣管外，還涉及包括車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規；員警當場告知相關法規及舉發標準後予以舉發、移置保管及扣繳牌照。

在檢視機車車身狀況時，發現機車車身貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙外，座墊下的置物箱內還有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」囂張字眼的車牌套，柯女無視交通法規的行為，員警見聞後直搖頭。

20歲女子騎著改裝機車炸街，車牌套印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」十分囂張。車身也貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙。讀者提供

