20歲女「暴瘦又詭異跳舞」 竟因1天喝3杯奶茶

中國大陸深圳一名20歲女子小文，近日身體竟出現詭異的「手舞足蹈」症狀，而且2天就瘦1公斤。小文就醫後才發現是罹患罕見的「糖尿病性非酮症偏身舞蹈病」，單側肢體會不受控制地抽搐與舞動，醫師檢查發現小文的糖化血色素高達正常值3倍，空腹血糖值也嚴重超標，警告年輕族群切勿輕忽高糖飲食對健康的嚴重危害。

中國大陸深圳一名20歲女子小文，近日身體竟出現詭異的「手舞足蹈」症狀，而且2天就瘦1公斤。（示意圖／Pixabay）

據陸媒報導，小文雖然年紀輕輕且無糖尿病家族史，卻突然發現自己的身體出現詭異症狀，尤其在夜間更加劇烈，伴隨體重急遽下降。就醫檢查後，醫療團隊發現她的糖化血色素（HbA1c）竟高達1707%，遠超正常值5.7%的3倍，空腹血糖值也飆升至11.7mmol/L。

醫師深入了解後揭露，小女士的生活習慣極為不健康，為了省事或減肥，她長期每天僅攝取一餐正常飯食，營養嚴重不足。更令人擔憂的是，她將含糖量極高的奶茶視為日常飲品，每週至少消耗3杯以上，加上經常熬夜且缺乏運動，導致身體代謝系統完全崩潰。

「一杯全糖奶茶的含糖量約等於14顆方糖，總量最高可達62克。」醫師解釋，這遠超世界衛生組織（WHO）建議的每日攝取上限25克。即使消費者選擇「微糖」或「三分糖」，含糖量仍可能有15至20克。更值得注意的是，許多標榜「無糖」的飲品，其珍珠、椰果等配料在熬煮過程中已吸附大量糖分，這些「隱形糖」常被忽視。

糖尿病已不再是老年人專利，年輕族群切勿仗著身體健康就忽視飲食均衡的重要性，尤其應減少含糖飲料的攝取頻率。 （示意圖／Pixabay）

醫療專家進一步指出，長期高糖飲食會迫使胰臟的β細胞超負荷運作，最終導致細胞功能衰退，引發胰島素抗性。過剩糖分轉化為內臟脂肪堆積於腹部，會釋放發炎因子惡化代謝狀況。此外，部分奶茶使用的植脂末（奶精）含有反式脂肪酸，長期食用恐增加血管硬化風險。

「糖尿病併發的非酮症偏身舞蹈病通常發生於老年族群，年輕案例全球極為罕見。」醫師表示，這名年輕女子的案例應引起社會警惕。這種疾病會導致患者出現不受控制的「手舞足蹈」症狀，嚴重影響日常生活。

經過積極治療後，小女士的血糖已逐漸穩定，詭異的舞蹈症狀也獲得明顯緩解。醫療團隊藉此案例提醒，糖尿病已不再是老年人專利，年輕族群切勿仗著身體健康就忽視飲食均衡的重要性，尤其應減少含糖飲料的攝取頻率，避免代謝系統提前崩壞，引發不可逆的嚴重併發症。

