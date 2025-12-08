20歲妹子靠偷包裹維生！租屋「堆滿戰利品」被警抓包超淡定

國際中心／綜合報導

如今網購變得越來越方便，只要用手機點個2下、包裹就會送到家中；不過也經常成為許多不肖人士的目標。中國某個包裹集運站近期頻頻發生包裹被偷竊，事後抓包是1名年輕女子所為，然而當警方前往女子住處驚見「堆滿戰利品」，從食物到生活用品都有，甚至還有一箱鍋子準備寄回老家，妹子偷包裹維生手段曝光後，令一票網友都傻眼。

綜合《北京時間》等中媒報導，中國某個社區近期經常有包裹被偷，令當地民眾困擾不已，調閱監視器後終於找到小偷，竟然都是同1名年輕長髮女子所為，看上去身材纖細、才年約20多歲。據悉，該女子長期偷竊且手法固定，主要針對社區包裹架、無監控樓道及驛站貨架，趁人多時混入其中偷取包裹，或是看到包裹放在樓梯就順手牽走，結果某次沒注意就被監視器全程拍下。

20歲長髮妹「偷包裹維生」租屋堆滿戰利品！被抓包「淡定回1句」警傻眼

女子多次偷竊且手法固定。（圖／翻攝微博）

警方獲報後，循線前往該妹子的租屋，然而一打開門就當場看傻，因為屋內堆滿各式各樣未拆封或已拆封的「戰利品」，除了衣服、護膚品、洗漱等日常用品，還有零食、飲料、餅乾等食物，甚至還有一大箱橘子，連冰箱裡也塞滿了冷凍食品，宛如來到雜貨店。面對警方各種詢問，妹子一一坦承是偷的，其中角落裡放著打包好的紙箱，裝的是全新鍋子，妹子被問到是否要轉賣，只是淡定表示，「寄回老家」。

對此，警方目前仍在進行調查，不過據中國法院規定，只要2年內盜竊3次以上將被認定「多次竊盜」，可能構成盜竊罪被判刑。消息曝光後，不少中國網友都震撼表示，「偷得太全了啥都有，還有多餘的知道孝敬老人」、「雖然是偷的，但把自己照顧的很好，還知道吃水果，還是不同種類的。笑了」、「這叫小偷還小姐姐」、「年紀輕輕，幹嘛不找份工作呢」。

