20歲妻租屋處火警慘死 案情恐怖翻轉！竟是尪「潑松香水」點火下毒手

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高雄大社今年1月發生一起鐵皮民宅火警，檢警調查發現竟是租客朝妻子潑灑松香水後引燃火勢。（翻攝畫面）

高雄大社區今年1月2日凌晨發生一起民宅火警，22歲的租客尤姓男子被救出後有燒燙傷、意識不清，其20歲的妻子謝姓女子則在屋內被燒成焦屍、臟器外露慘死。然而檢警發現案情並不單純，經調查後發現竟是尤男半夜趁妻子熟睡時，朝她潑灑松香水並點燃火勢，日前依殺人等罪嫌將他起訴。

今年1月媒體報導，大社區民生路一處鐵皮屋民宅在凌晨4點發生火警，警消獲報後立刻到場進行灌救，並將屋內的尤姓男子及其家人救出。由於火勢猛烈，來不及救出謝女，待火勢撲滅後進入現場，謝女已不幸被燒成焦屍、死狀悽慘。

案情不單純！他深夜購買松香水 趁妻熟睡潑灑點燃

案發後警消指出，起火點在尤男夫妻的房間窗戶旁，懷疑火警原因不單純，遂進一步進行追查。據悉，該民宅除了尤男和謝女夫妻倆，還有尤男的母親及外婆、阿姨等人共同居住。

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檢警調查發現，尤男1月2日凌晨獨自騎車到小北百貨購買松香水和木炭，回到租屋處進入房間後將房門反鎖，隨後朝著熟睡的謝女身上潑灑松香水，並點火引燃。謝女被火勢驚醒、痛得大聲哭喊，但尤男只是冷眼旁觀，自己也因吸入濃煙和二氧化碳而倒地。尤男的母親發現異狀後敲門，但無人回應，急忙撬開門鎖，發現倒在門口的尤男後將其救出。

早有預謀！狠夫遭起訴 交國民法官審理

事後謝女的家屬及房東認為死因有疑，對尤男提告，檢警追查後才發現他購買松香水等犯案工具，顯示早有預謀。橋頭地檢署日前偵查終結，將尤男依殺人、放火等罪嫌提起公訴，全案將由國民法官法庭進行審理。

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