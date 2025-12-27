20歲嫩妹「括約肌松弛」頻繁便血 醫一檢查傻眼：受損像60歲老人

中國大陸浙江省寧波市一名20歲女生因肛門疼痛、鮮紅便血而到醫院就診。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國大陸浙江省寧波市一名20歲女生因肛門疼痛、鮮紅便血而到醫院就診。起初患者與家人都以為只是普通痔瘡，但檢查結果卻讓醫生吃驚，女子肛門括約肌松弛，肛門關閉不全，腸液外滲導致肛周皮膚脆弱易裂，排便時頻繁出血和疼痛，醫生問診後才得知女子長期存在邊刷手機邊如廁的習慣。

根據陸媒報導，女子日前到浙江省寧波市海曙區中醫醫院肛腸科就醫，經醫生詳細評估，女子的盆底肌功能僅為45.9分，而滿分為100分，80分以上才屬於正常水平。主治醫生指出，這一分數甚至不如很多老年人。經問診發現，女子長期存在邊刷手機邊如廁的習慣，每次在馬桶上坐二三十分鐘，正是導致盆底肌嚴重受損的根本原因。

主治醫生表示，盆底肌就像一張「吊床」，負責支撐盆腔器官。長時間蹲坐會使盆底持續承受壓力，造成慢性損傷。當盆底肌受損，肛門括約肌失去彈性和收縮力，腸液外滲刺激肛周皮膚，使皮膚脆弱、易裂，排便時疼痛和出血便隨之而來。

醫生提醒，類似女子這樣因長時間如廁玩手機導致盆底損傷的年輕患者近年來明顯增加，如不及時干預，可能出現肛門潮濕、控便能力下降等問題，嚴重影響生活品質。

目前女子已開始接受中藥坐浴、外用藥膏以及盆底肌康復訓練的系統治療。主治醫生強調，如果不改變長時間如廁的習慣，任何治療效果都會大打折扣。

醫生建議，排便時間應控制在5至10分鐘內，避免長時間蹲坐或被手機吸引而分散排便注意力，同時應保持規律排便習慣，調整飲食，增加膳食纖維攝入，減少辛辣、刺激性食物，以維護腸道和肛周健康。



