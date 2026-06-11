20歲家破人亡遭監控！賈永婕看《高菊花》揪心 痛喊：身為女性非常難過

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

監製熊儒賢(左起)、導演盧元奇、監製沈可尚、台北101董事長賈永婕出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。野火樂集提供

台北101董事長賈永婕10日晚間特別包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，放映結束後現場燈光亮起，許多觀眾仍沉浸在影片情緒之中，而賈永婕也深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多，揪心表示：「同樣身為一個女性我覺得非常的難過，因為這一切不公不義的事都不應該加諸在她身上，感受到一個對時代的無力感。」

近年積極投入公益與社會議題的賈永婕，這次選擇以包場方式支持，不僅因為影片記錄了一段重要的台灣歷史，更因為她在片中看見一位女性面對命運重擊時展現出的驚人生命力。

遭政治監控、家庭重擔 賈永婕感嘆：每個選擇都是為了活下去

高菊花是鄒族菁英高一生的長女，1954年高一生遭槍決後，年僅20歲的她獨自扛起家計，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」走入歌廳舞台，成為風靡一時的拉丁歌后。

廣告 廣告

然而在耀眼燈光背後，她卻長年承受政治監控、家庭重擔與時代創傷，始終無法真正為自己而活。從女兒、母親到時代歌后，她的一生有好多名字，但每一個名字背後都是一段台灣記憶與女性傷痕。高菊花的人生跌宕，讓看完紀錄片的賈永婕不禁感嘆，她在舞台上唱歌、在台下做的每個選擇都是為了活下去。

台北101董事長賈永婕10日晚間特別包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》。野火樂集提供

拚命活過來不要死 歷時20年拍攝拼湊傷痛與愛

片中最令人動容的一句話，是高菊花面對鏡頭時平靜說出的：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」這句話不只是她個人的生命告白，也深深觸動許多觀眾的內心。許多人在觀影後表示，自己看到的不只是白色恐怖時代的歷史，更是一位母親、一位女兒、一位女性如何在命運重壓下努力活下來的故事。

入圍2026台北電影獎最佳紀錄片、榮獲台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎的《傳奇女伶 高菊花》，歷時20年拍攝完成。影片透過少女日記、家書、國家檔案與海外史料，重新拼湊出台灣傳奇歌后鮮少為人所知的人生故事。

監製熊儒賢表示：「我們一直相信，真正打動人的是一個人如何在最艱難的時代裡，依然選擇活下去。許多觀眾離開影廳時談的不是政治，而是自己的母親、自己的家人。」

票房破300萬未上串流 導演：心疼她說的每一句話

導演盧元奇則分享，拍攝過程中最想呈現的並不是歷史事件本身，而是一個女人如何被時代推著前進，又如何努力守護自己與家人的尊嚴。自上映以來，影片已突破300萬元票房、觀影人次超過1萬3000人，並持續獲得各界包場支持。

由於院線檔期有限，且目前本片尚未與任何影音平台合作，監製熊儒賢也呼籲觀眾把握最後的大銀幕觀影機會，用一張電影票支持這部作品走得更遠，讓高菊花的生命能被世界聽見。《傳奇女伶 高菊花》現正熱映中。



回到原文

更多鏡報報導

《一級棒》陳怡婷家大火全毀、切13顆肌瘤！入圍金曲大轉運 輪椅父聞訊驚現奇蹟

才慟別媽媽2年！46歲傅子純竟與母親「同月過世」 網友不捨淚崩：兩人天上團圓了

包辦家教司機剪短影音！「董娘」劉伊心開45K徵特助「根本全能保母」 網挖黑歷史：即戰力再現

毒駕載10瓦斯、撞斷所長腿竟全放了！「佛系法官」陳德池背景遭起底 曾認罵「龜兒子」無罪