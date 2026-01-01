20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死

社會中心／綜合報導

高雄在跨年前夕發生一起女嬰猝死的不幸事件。住在岡山區的年紀約20歲的小媽媽，31日早上餵完9個月大的女嬰後，因接到收容所通知，便逕自將女嬰留在家中，便和同居人開車前往外縣市領養犬。沒想到當天下午16時返家後，發現女嬰已經沒有氣息且臉色發紫，送醫後不治。警方後續將該年輕嬤嬤與同居人，依涉過失致死移送檢方，訊問後2人皆以5萬元交保。





根據《三立新聞網》報導，該母親辯稱女兒過往餵完0奶後，都會睡很久，因此才將她獨自留在家中，沒想到返家後卻發現女兒臉色發紫，才將她送醫。初步檢查女嬰口腔出現溢奶，全身多處有瘀青與抓痕，同時還有不明結痂，疑似被菸燙傷。對此，媽媽本人稱女嬰自行抓傷或是撞到，否認有家暴行為。





高雄20歲小媽媽超離譜！為領養狗「放9月女嬰在家7小時」竟全身傷猝死

該對情侶返家後發現女嬰臉色發紫，才將其送醫。事後被移送法辦，以5萬元交保。（示意圖／民視新聞資料照）





據了解，女嬰為該媽媽與前男友所生，分手後嬰兒由女方照顧。但後續該女又交了新男友，並且同居，調查發現兩人年紀約20歲，是否有虐嬰等家暴行為，警方還需調查釐清。該年輕媽媽與同居男友，警方以涉過失致死將該案移送檢方後，2人皆以5萬元交保。





