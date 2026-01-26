20歲小弟幫大哥報5年舊仇 開山刀砍斷天道盟「黑狗」腳筋下場曝

萬華爆發黑道尋仇喋血案，徐嫌移送北檢畫面。資料照片

天道盟大哥「黑狗」賴億營去年12月1日遭人持開山刀砍斷腳筋，事後20歲徐鉯翔投案，供稱是為幫乾爹、天道盟不倒會大哥高寶勝報5年前的斷腳之仇，警方依殺人未遂移送犯案的徐男及王男，台北地檢署26日偵結，依重傷未遂罪提起公訴。

起訴指出，徐鉯翔認為，高寶勝過去遭人毆打致跛腳不良於行是賴億營主導，他為幫乾爹報仇，夥同友人王銘緯，兩人於2025年12月1日下午1點50分許，在萬華中華區停車場繳費機檯旁埋伏，待賴男走出電梯後上前圍堵。

王銘緯先用辣椒水噴灑賴億營。再徒手架住讓其動彈不得，隨後徐鉯翔手持開山刀砍殺賴男雙腿，徐王2人見幫乾爹報仇的目的已經達成，隨即自首報警並通知救護車，警方獲報到場立刻逮捕2人。

經送醫急救，賴億營被診斷出有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂等傷害，且因血壓過低而有生命危險，所幸就醫救治尚未造成重傷害。

北檢偵辦階段，共犯王銘緯供稱他不知道徐鉯翔持刀，只知道要動手打人，但檢方不採信其說詞，認為兩人在尾隨賴男進入電梯之際就已確認他的身分，且行動前已經明確分工，由王男壓制使賴男無法反抗，徐男再持開山刀揮砍其腳部以達重傷害目的。

然而，賴男受傷處非重要臟器或血管所在，且徐王2人得手後立即停止攻擊，旋即自首報警、通知救護車，檢察官難認有殺人故意，因此依重傷未遂提起公訴。



