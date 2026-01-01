20歲小爸媽跑外縣領狗「放生9個月女嬰」6hrs亡…要解剖找死因、追刑責

記者簡榮良、陳弘逸／高雄報導

高雄市岡山區日前發生9個月大女嬰離奇死亡案，一名年約20歲的生母跟現任丈夫為了領養狗到外縣市，將女嬰獨留家中約6小時，返家發現，人已無生命跡象，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

高雄市岡山區日前發生9個月大女嬰離奇死亡案，一名年約20歲的生母跟現任丈夫為了領養狗到外縣市，將女嬰獨留家中約6小時，返家發現，人已無生命跡象，送醫不治。由於女嬰遺體有不明傷勢，生母跟現任丈夫被移送地檢署調查，各裁定5萬元交保，至於是否涉及兒虐，檢方將安排今天（2日）解剖，釐清傷勢來源、死因，並仍追究相關刑責。

這起案件，發生於2025年12月31日傍晚5時，這對20歲年輕小爸媽，將9個月大女嬰送醫，由於臉、大腿等處有瘀青，脖子還有疑似抓痕，下巴還疑似被煙蒂燙破皮，因遺體外傷不單純，引起發關注。

女嬰生母透露，案發當天上午曾餵食女嬰後，為了領養狗跟丈夫外出，獨留女嬰於租屋處，直至下午返家時，才發現人已無生命跡象，送醫搶救不治。初估女嬰獨留在租屋處時間約為6小時。

至於女嬰遺體的傷勢，生母辯稱，是女嬰自己撞的，脖子上的抓痕前幾天洗澡沒發現，推測是指甲太長自己抓的。

關於此案，女嬰生母及現任丈夫昨天（1日）都被移送地檢署，經檢方複訊後，都依過失致死罪，裁定5萬元交保。

據悉，該名女嬰是生母與前男友所生，並非現任丈夫的骨肉，至於傷勢如何造成、有無兒虐情況，關於這起案件仍有租多疑點待釐清，為求慎重，檢方預定今天（2日）下午2時解剖，待正式鑑定報告出爐，將追究相關刑責。

