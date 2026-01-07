20歲就嫁入張家！張菲辣媳突遭問「為這個家付出什麼」 吐4字回應

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星翁馨儀當年拍攝林俊傑〈記得〉MV出道，後來在20歲時帶球閃嫁張菲兒子張少懷，育有一雙兒女，生活美滿。近日，翁馨儀在社群中分享一家四口的照片，透露過去曾有網友問過她「為這個家付出什麼」，現今的她以4字回應對方。

翁馨儀日前曝光家庭幸福合照，逗趣分享別人都是舉辦性別趴會戳氣球，不過她將這招用在新年紅包上，對於自己的想法，翁馨儀也自豪表示「我根本是驚喜王」，隨後，翁馨儀話鋒一轉，提到了之前有網友反問她表示老公為這個家付出很多，「那妳呢，妳做了什麼？」。

雖然當時的翁馨儀愣住了，不過現在的她終於想到回應，表示她做到的正是「製造快樂」，承諾家人們未來也會繼續傳遞快樂，網友們見狀也回應翁馨儀，認為她應該要回應對方「關你什麼事」，而翁馨儀一家四口的溫馨互動也讓網友們羨慕不已。

翁馨儀（前）跟張少懷婚後育有一雙兒女。（圖／翻攝自IG）

