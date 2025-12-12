20歲憲兵掐死女友！下狠手毆打、2度玷汙遺體 最高院駁上訴無期定讞

記者林盈君／台北報導

去年5月間，服役於憲兵指揮部志願役的20歲許姓憲兵，因不滿同單位的女友提分手，又懷疑對方劈腿，於談判時情緒失控，徒手將對方勒斃後，又2度侵犯遺體，甚至冒充死者傳訊息給家屬，一審國民法官判處無期徒刑、褫奪公權終身，案件上訴最高院，認為許男惡性重大，駁回其上訴，全案定讞。

20歲許姓憲兵殺害女友遭判無期徒刑。（圖／資料照）

據了解，許男與女友為同單位，2人均在憲指部服役，但許男疑因控制慾太強，最終女方提出分手。去年5月17日晚間，許男到女方家談判，許男懷疑女方變心，竟情緒失控將其勒斃，並2度玷汙遺體，更假冒其身分傳訊息給女友家人。許男落網後，坦承失控毆打女友，過程中失手掐死她，冒充身分傳訊是想拖延時間。

新北地院一審，國民法官庭認為，許男因被提分手心有不甘，竟惱羞成怒殺害死者，還2度污辱其遺體，造成被害家屬不可磨滅之創傷，雖坦承犯行，但未能與死者家屬調解，因此依現役軍人殺人、損壞汙辱屍體、偽造文書等罪判無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院駁回上訴，全案定讞。

