20歲摩托車網紅疑高速公路上飆車 與卡車相撞當場慘死

巴西一名年僅20歲的摩托車網紅在一起嚴重交通事故中不幸喪生，當時他疑似正與另一名摩托車騎士在高速公路上飆車。（圖／翻攝自IG）

巴西一名年僅20歲的摩托車網紅在一起嚴重交通事故中不幸喪生，當時他疑似正與另一名摩托車騎士在高速公路上飆車，消息傳出後引發粉絲與網友廣泛哀悼。

根據外媒報導，死者為道格拉斯・羅尼・卡馬戈（Douglas Roni Camargo），網名「杜杜（Dudu）」。事故發生於12月11日晚間，地點位於巴西聖保羅州西南部、瓜拉米林（Guaramirim）的BR-280高速公路。

事故涉及一輛卡車與摩托車正面相撞，涉事卡車的64歲司機向警方表示，事發當時卡馬戈疑似正與另一名摩托車騎士在高速公路上飆車，隨後迎面撞上他的駕駛室。另一名摩托車騎士事後未停車，已逃離現場。

消防單位於當晚約8時接獲通報趕赴現場，但卡馬戈因傷勢過重，當場被宣告死亡，警方目前仍在調查事故的確切原因。杜杜因在社群平台分享摩托車相關內容及特技表演而累積高人氣，在Instagram擁有約10萬名追蹤者，在TikTok亦有超過1.2萬名粉絲。

卡馬戈的23歲女友事後在Instagram發文悼念，寫道：「你將永遠活在我的記憶中，快樂而微笑。願上帝張開雙臂迎接你，我的愛人。」噩耗傳出後，許多粉絲湧入社群平台表達哀悼之意。有粉絲表示「簡直不敢相信，這麼年輕就離開了」、「安息吧，你用充滿夢想的心，留下了屬於自己的印記。」



