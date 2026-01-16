20歲斷腿女網紅流浪柬埔寨 回中國被驗2毒陽性！
娛樂中心／楊佩怡報導
20多歲中國網紅「Umi」，近日驚傳現身柬埔寨街頭，引發網路輿論高度關注。據目擊者拍攝的影像顯示，Umi當時神情恍惚、氣色灰暗，雙腿不僅佈滿瘀傷且疑似骨折，手中還緊握著 X 光或 CT 檢查片。事件曝光後，中國駐柬大使館火速出手，15日Umi家屬證實現已返回中國，在福州的醫院接受治療。
中國網紅Umi被發現淪落柬埔寨街頭，雙眼無神、蓬頭垢面。（圖／翻攝自微博）
根據中媒《極目新聞》報導，Umi的父親表示，2025年12月26日是最後一次和女兒聯繫，當時Umi聯絡家裡稱腿出問題了，需要錢就醫，家裡趕緊轉了人民幣2200元（約台幣9975元），後來再也聯繫不到女兒。1月4日晚間，中國駐柬大使館通報稱，3日下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到Umi。對方當時身體狀況很差，領辦立刻協助轉往至另一家醫院救治。據Umi所說，她是受到「高薪工作」誘惑來柬埔寨，後來流落街頭。
Umi父親表示，2025年12月26日女兒有打來家裡說腿受傷需要錢治療，這也是雙方最後一次聯絡。（圖／翻攝自微博）
1月6日，Umi母親與一名親戚從福建出發，搭飛機前往柬埔寨西港接Umi回家。1月15日從Umi家屬透露，Umi的護照等東西丟了，所以補辦護照耽誤了數天，數天前她已經被母親接回國，目前正在福州醫院檢查身體。她人好了很多，腳上還有問題，判斷是神經問題，可能是太久沒有走路神經被壓迫。醫院也表示，Umi被診斷出肺部感染、胸腔積水等多種病症，同時她的藥物檢驗結果顯示冰毒和K他命呈陽性。
Umi供稱自己是因行動不便、身體狀況不佳才被房東趕出去，不過房東指出對方是因為吸毒，怕有意外才將人趕出去。（圖／翻攝自微博）
另外報導指出，Umi供稱，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手了。對於流落街頭的原因，Umi稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。不過，房東卻跳出來打臉稱，Umi不是因健康問題被趕，而是吸毒臥床兩個月不起，房東怕她在住處過世，才在2025年12月把她趕走。
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
原文出處：20歲「斷腿女網紅」流浪柬埔寨！回中國藥檢被驗「2毒陽性」新狀況家屬全說了
