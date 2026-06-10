20歲梧桐妹發比基尼照！賈靜雯大方回「這有什麼好討論」 曝養育女兒開明觀念
藝人賈靜雯9日出席電影《揭密日》首映會，被問到大女兒梧桐妹（Angel）日前發的比基尼照，她當場笑回：「你們真的很保守耶，這有什麼好討論的？」還俏皮借用片名擋話：「今天不是《揭密日》嗎？」全力支持女兒展現自我風格。
20歲的梧桐妹4月初在三亞度假曬出比基尼照，搭配腰間刺青、唇釘，造型前衛引發討論。然而賈靜雯對此相當淡定，認為每個人都有自己的審美，不會用傳統標準約束孩子，也不干涉梧桐妹刺青、穿釘，只要女兒能自我負責、保護自己，她就全力支持。
除了電影上映，賈靜雯主演醫美職場劇《以美之名》也在播出後獲得好評，戲裡戲外都詮釋著接納多元審美的溫柔力量。網友大讚「這才是開明媽媽的典範」，認為梧桐妹的自信來源正是家庭。
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