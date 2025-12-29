20歲正妹約會下藥洗劫男網友 「超透」拘留照片意外爆紅

洛博（Lidia Esther Lobo）涉嫌「晚安灰姑娘」騙局，藥物迷暈男網友再洗劫被害人財物。圖／翻攝自X

阿根廷一名20歲女子洛博（Lidia Esther Lobo），因涉嫌「晚安灰姑娘」騙局被逮捕。由於她被懷疑至少涉及2起下藥洗劫男網友，警方公布她的照片，希望有更多被害者出面指認，卻沒想這組照片讓她意外爆紅。

根據英國《DailyStar》報導，洛博會透過社群媒體接近男網友，待時機成熟安排在對方家裡約會，然後再趁對方不備偷偷在飲料下藥迷昏，再洗劫公寓裡所有貴重物品，以及清空被害人銀行帳戶。警方表示，5月底一起案件中，被害人午夜醒來後發現，公寓裡的現金、手機、筆電等物品不翼而飛，還有人從他手機轉出2800英鎊（約新台幣12萬元），以及一條購買巧克力的紀錄……這成了破案關鍵線索。

警方根據這筆包含日期、時間與地址的購買紀錄，很快鎖定涉有重嫌的洛博，此前另一起類似案件被害男性在4月初，也曾接待過她。經過數週的搜查，警方最後在她父母的家中逮捕了洛博，並懷疑她用同樣手法犯下多起案件，便提供一組洛博被拘留的照片，希望有更多被害人出面指認。

警方為了讓更多潛在被害人指認，拍攝了一組洛博的照片，卻意外在社群網路上爆紅。圖／翻攝自X

沒想到的是，這組照片一公布後爆紅！雖然洛博在照片中的雙眼被塗黑，但因為閃光燈影響，她的臀部和內褲從緊身褲裡顯露出來，勾勒出的身形十分醒目，特別是背影角度引發大量關注，照片迅速在網路流傳，瀏覽次數突破500萬次。針對檢方指控她犯有加重搶劫罪，洛博全盤否認，警方目前也未透露任何可能的共犯同夥。



