20歲正妹約會卻下藥搶劫 被逮「透視照」網路瘋傳

阿根廷一名20歲女子涉嫌以「約會下藥」方式洗劫男性財物。（圖／翻攝自X平台）





阿根廷一名20歲女子涉嫌以「約會下藥」方式洗劫男性財物，警方為了追查更多被害人因此公開她的居留照，沒想到其中一張拘留背影照，瞬間成為話題焦點，在社群平台瘋傳。

根據《每日星報》報導，檢警調查指出，年僅20歲的洛博（Lidia Esther Lobo）在今年4月至5月間至少涉及兩起搶劫案件，用社群平台接近男性，博取信任後相約到對方住處見面，並趁機在飲料中摻入藥物，等對方失去意識後，盜領存款並洗劫屋內貴重物品。

女子一張拘留背影照，瞬間成為話題焦點。（圖／翻攝自X平台）

其中一名被害男子供稱，5月30日在住家與洛博共進晚餐後，準備洗澡前突然昏倒。檢方指出，男子失去意識期間，洛博疑似操作他的手機，進行總額高達550萬阿根廷披索（約新台幣9萬多元）的轉帳，他凌晨清醒後，發現住處被翻得亂七八糟，現金、手機、筆電、電吉他等物品都不翼而飛，隨即報警處理。更誇張的是，洛博甚至還用被害人的地址叫了一條巧克力外送，但因留下清楚的時間與地點紀錄，成為警方辦案釐清的重要關鍵。

警方經過追查，比對轉帳紀錄、購物紀錄與相關帳號後，鎖定洛博為主要嫌疑人，終於在阿根廷南部的父母住處將她拘提到案。而警方為了追查更多被害人，因此公開她拘提照，沒想到因此引發討論，儘管眼睛已經被遮擋，但因為穿著緊身上衣和褲子，讓身材曲線全被看光，也因為強光拍攝，導致內褲線條清楚透出，相關照片在社群平台轉傳。

而她本人的Instagram帳號隨後也關閉，TikTok帳號雖然還開著，但自2024年年底後便未再更新。目前洛博遭控加重搶劫罪，不過她否認所有指控。警方尚未對外說明是否還有其他共犯，案件仍在進一步調查中。

