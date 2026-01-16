20歲正妹網紅流浪柬埔寨 毒檢呈陽性...已返大陸就醫

大陸一名20歲女網紅Umi，日前被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，面容憔悴且膝蓋疑似受傷。經大陸駐柬大使館協助救治後，Umi已於數日前返國，目前正在福州醫院接受身體檢查。

大陸一名正妹網紅流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，Umi的父親表示，去年12月26日女兒曾聯繫家人稱腿部出問題需要就醫費用，家裡立即匯去人民幣2200元（約新台幣9975元），但之後就再也聯絡不上女兒。當時有照片顯示，Umi在柬埔寨西港一家酒店附近流浪，手中還拿著一張X光照片。

報導指出，今年1月3日下午，大陸駐柬大使館在當地一家醫院尋獲Umi。使館通報指出，該女孩當時身體狀況很差，人員立即協調將她轉送至另一家醫院救治。Umi向大使館反映，她受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後來卻流落街頭。

Umi流浪前時常在社群平台分享個人照。（圖／翻攝自微博）

收治Umi的當地醫院透露，她被診斷出肺部感染、胸腔積液等多種病症，且毒品檢測結果呈陽性。Umi透露，去年3月她在朋友介紹下前往柬埔寨從事服務業工作，工作期間在當地認識男友後又分手。她解釋流落街頭的原因，是因為自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心安全問題將她趕出。

Umi的母親與一名親屬於1月6日從福建出發，搭機前往柬埔寨西港接人。Umi的親屬透露，由於Umi的護照等物品遺失，補辦護照耽誤了數天時間。目前Umi在福州醫院檢查身體，她的整體狀況已好轉許多，但腳部仍有問題，醫師判斷是神經問題。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

