20歲正妹網紅遭騙柬埔寨淪街友！驗出毒品陽性

來自中國福建省的20歲網紅Umi，本名吳甄楨，原本以奢華生活和精緻穿搭在網路上累積大量粉絲。近日卻傳出她流落柬埔寨西哈努克港街頭，被路人發現時神情恍惚、面容憔悴，雙腿有多處瘀傷，疑似骨折，與過去光鮮亮麗的形象判若兩人。

根據最新消息，Umi的母親和親戚於本月6日趕赴柬埔寨，親自將她接回中國。家屬15日對外證實，Umi目前正在福州醫院接受住院治療。醫院診斷結果顯示，她的肺部有感染症狀，並出現胸腔積水等多項病症。更令人意外的是，藥物檢測結果顯示冰毒與K他命呈現陽性反應。

Umi向中國駐柬埔寨使館人員表示，她是被「高薪工作」的承諾誘騙至柬埔寨。根據她的說法，今年3月她在朋友介紹下前往柬埔寨從事服務業工作。期間她在當地結識一名男友，但後來分手。對於流落街頭的原因，Umi解釋是因為自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，因此將她趕出住所。

Umi的父親4日接受媒體採訪時透露，去年12月26日是他最後一次與女兒聯繫。他表示完全不知道女兒已經離開中國前往柬埔寨，一直以為她還在浙江省。對於女兒突然出現在柬埔寨街頭，他感到難以置信。

所幸Umi後來被當地華人發現，並協助送往移民局就醫，成功聯繫上家屬安排返國事宜。目前中國警方已經介入調查，正在深入了解Umi被騙至柬埔寨的詳細經過，以及她體內為何會有毒品反應的真正原因。家屬則希望外界不要再傳播不實消息，讓Umi能夠在醫院安心休養，早日恢復健康。

