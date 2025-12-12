20歲正妹一到半夜「4肢狂抖」罹罕見舞蹈病 熬夜喝「這杯」害的

生活中心／陳佳鈴報導

正妹一到晚上就不明原因出現四肢不自主擺動的症狀，尤其在夜間情況更加明顯, 直到就醫後才發現原來是熬夜加上喝太甜的飲料所導致。(圖/翻攝微博)

現代年輕人最喜歡每天一杯手搖飲，大陸深圳一名年僅20歲的年輕女子因此喝出問題！她因長期飲食失衡且嗜喝高糖飲品，近日突然出現肢體無法控制、頻繁手舞足蹈的異常狀況，經就醫檢查後，確診罹患罕見的「糖尿病非酮症偏身舞蹈病」，病例引發醫界與社會高度關注。

據廣東廣播電視台報導，該名女子小文（化名）獨自在深圳工作，近期不明原因出現四肢不自主擺動的症狀，尤其在夜間情況更加明顯，同時伴隨體重快速下降。由於症狀持續加劇，她前往醫院求診，經詳細檢查後確認為糖尿病併發的神經系統疾病。

廣告 廣告

醫療團隊指出，小文的糖化血紅蛋白數值高達17.7%，遠高於正常值5.7%以下；空腹血糖亦達11.7 mmol/L，明顯超出標準範圍，顯示其血糖長期處於失控狀態。醫師表示，糖尿病非酮症偏身舞蹈病多見於高齡糖尿病患者，年輕族群罹患的案例在全球皆屬少數，更特別的是，小文並無糖尿病家族病史。

經進一步評估，醫師研判，小文的病情與其長期不良生活型態高度相關。小文坦言，自己經常一天僅進食一餐，且長期依賴奶茶，每週至少飲用三杯以上，同時作息嚴重失調，經常熬夜至凌晨三點才入睡。

醫師指出，高糖飲品加上長期飲食不均與作息紊亂，導致身體代謝機能失衡，血糖急遽波動，奶茶中的高糖分更成為誘發病症的關鍵因素。目前小文仍持續住院接受治療，截至12月9日，相關症狀已有所緩解，後續仍需長期控制血糖並調整生活習慣。

更多三立新聞網報導

ChatGPT情色版來了！「這時間」上線成人模式 鹹濕對話尺度引好奇

搖頭！投男欠債想翻身竟跑去種大麻被逮 債務未解還多一條罪

軍人假單身搞網戀娶別人 女驚覺「新娘不是我」人財兩失怒提告

奧客嫌超商關東煮太辣竟「整鍋倒回」還超咆哮店員 全場看傻眼

