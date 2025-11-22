20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡
新兵斷魂！上個月底花蓮一名20歲的海巡署士兵凌晨騎車，疑似為了超車，催了油門加速，不料前方轎車其實要左轉他急煞後重心不穩，連人帶車往前滑行，滑到轎車車底，被重重輾過，送醫救治20天後宣告不治。
黑色轎車正要左轉，下一秒突然有輛機車滑到左後輪，結果劇烈摩擦在地上磨出一條火花，而騎士整個人卻摔進車底，後方同行的雙載機車，立刻靠邊停兩人衝上前，查看他的傷勢，不過騎士怎麼叫都叫不醒。
巨大聲響也讓附近店家跟住戶都來關心幫忙報警，甚至因為騎士倒在路中央，大家趕緊拿起路旁施工用的三角錐，幫忙警示經過車輛，事故後地上滿滿四濺的車殼零件碎片，男子的機車車頭全毀，裡頭的管線全裸露在外。
同行友人：「我們剛從後面，這樣直行，然後這台車，本來要轉這一條，結果我們以為他會煞車，結果沒有，直接...，結果他沒有煞車，人家已經左轉了，然後他又從左邊超過去，結果他急煞在那邊犁田。」同行友人嚇得不輕，支支吾吾還原當時情況。
驚悚車禍發生花蓮上個月底騎車在海巡署當兵的騎士，跟朋友一共三人，凌晨一起騎車出門，經過自立路二段時，士兵疑似加速想從左側超越前方轎車，但這時轎車剛好左轉，他緊急煞車卻重心不穩，摔車後滑進轎車車底遭輾過送醫。
自強消防分隊高級救護員黃競皜：「到達現場時發現患者倒於地上，昏迷叫不醒給予急救處置後，送往慈濟醫院。」
身上多處擦挫傷還有骨折跟腦出血，被送醫後生命跡象一度恢復穩定，不過經過20天的搶救，院方仍然在19號宣告急救無效死亡，這回士兵深夜跟朋友出門兜兜風卻發生意外，不只朋友震驚，家屬肯定悲痛萬分。
