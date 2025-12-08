20歲清寒生遭詐走絕路 吳宗憲諷司法判決如「教戰手冊」

彰化一名20歲清寒男大生遭詐騙集團騙光積蓄後絕望輕生，引發社會關注。國民黨立委吳宗憲今（8）日在臉書痛批，台灣詐騙集團之所以越來越肆無忌憚，是因為司法判決根本就是「詐欺犯教戰手冊」，呼籲法務部與司法院檢討現行審酌標準。

ATM。(圖/PIXABAY)

據了解，這名劉姓男大生家境清寒，父親早逝，全家生計僅靠母親一人支撐，底下還有兩名分別就讀大學及國中的妹妹。劉生努力半工半讀考上台北的大學，卻在求學期間不幸落入詐騙陷阱，不僅積蓄被騙光，更背負銀行貸款。龐大經濟壓力與罪惡感讓他一度被迫休學，後來雖轉讀夜校，但債務陰影始終如影隨形。

公益團體《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，劉生上週返回彰化老家，母親發現兒子情緒異常低落，經關懷詢問才驚悉兒子遭遇詐騙。然而劉生對被騙金額與貸款細節絕口不提，只是獨自承受壓力。兩天前，疑因不願成為家庭負累，劉生選擇輕生，留給家人撕心裂肺的悲痛。

吳宗憲在臉書發文指出，他收到陳情人一份剛出爐的判決書，被告提供4個帳戶導致11個被害人受騙，金額近百萬，結果只判有期徒刑3個月，易科罰金9萬元。他痛批這份判決教會詐騙集團四件事：被害人數量不影響刑度、洗錢金額多寡沒差、犯後逃匿只要承認就能減刑、幫助犯身分可自動打折。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲進一步分析，法院認為提供帳戶只是「一個動作」，不管害慘1個人還是100個人都算「只做了一件事」，形成「批發價」邏輯。即使被告曾被通緝，只要在筆錄上承認犯行，就算沒有和解或賠償，依法就是「自白減刑」。加上幫助犯身分可減輕其刑，最終形成「先打折、再減價、最後批發價」的荒謬結果。

陳永聰沉痛指出，近三年來該團體協助處理的輕生案件中，超過十例是詐騙受害者，其中高達八成因被詐騙而想不開的個案都是年輕生命。他強烈呼籲，遭遇詐騙的民眾切記詐騙集團才是唯一加害者，千萬不要因自責而獨自承受，一定要勇敢向警方報案並尋求支持。

面對劉家經濟困難，《十方功德行善團》主動捐贈10萬元善款協助辦理後事。吳宗憲最後呼籲法務部、司法院向大眾說明，能否在詐欺洗錢案件中落實刑法第57條第9款，把「被害人人數」、「金流規模」、「通緝紀錄」、「是否賠償」寫進更具體的審酌標準，強調打詐不能只靠警察，司法若還用「小案心態」處理詐騙鏈，下一個悲劇只會更快到來。

陳永聰。（圖／臉書）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

生命線：1995

張老師專線：1980

24小時安心專線：1925

