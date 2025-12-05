彰化清寒大學生遭詐騙走上絕路，引發社會關注！這位20歲劉姓學生半工半讀考上台北大學，不幸落入詐騙陷阱，不僅損失積蓄還背負債務，在自責與擔心連累家人的壓力下，日前選擇結束生命。警政署統計，今年前10月已逾8.5萬大學生遭詐騙，凸顯詐騙問題對年輕學子造成的嚴重影響。行善團呼籲，遭詐騙千萬別將痛苦悶在心裡獨自承受！

20歲清寒生遭詐騙走絕路！積蓄全失還背債，母獨撐一家人心碎了。

一名彰化家境清寒的大學生，因遭遇詐騙而走上絕路，引發社會關注。這位20歲的劉姓學生半工半讀考上台北大學，肩負全家期望，卻不幸落入詐騙陷阱，不僅損失積蓄還背負債務，最終選擇休學返家。在自責與擔心連累家人的壓力下，他於日前選擇結束生命。警政署統計顯示，今年1至10月已有超過8萬5千名大學生遭詐騙，而實際數字可能更高，凸顯詐騙問題對年輕學子造成的嚴重影響。

今年1至10月已有超過8萬5千名大學生遭詐騙，而實際數字可能更高。

這位劉姓大學生來自單親家庭，父親已過世，由母親獨自扶養他和兩個妹妹。他努力半工半讀，從彰化考上台北的大學，帶著全家的期待前往求學。然而，在台北期間他遭遇詐騙，不僅損失所有積蓄，還背上了貸款債務，最終被迫休學返家。幾天前，在自責與擔憂連累家人的心理壓力下，他選擇了結束生命。

劉姓大學生來自單親家庭，父親已過世，由母親獨自扶養他和兩個妹妹。

類似的詐騙案例在大學生群體中並不罕見。一名受訪大學生分享，他的同學曾因在Instagram看到中獎訊息而上當，對方要求提供郵局帳戶資訊，結果被騙走5萬元，郵局帳戶還被凍結。這位同學當時情緒非常低落，因為生活費就這樣被白白騙走了。

他努力半工半讀，考上台北的大學期間他遭遇詐騙，不僅損失所有積蓄，還背上了貸款債務。

警政署的統計數據顯示，今年1月至10月期間，共有85780名大學生遭詐騙，其中男學生39007人，女學生46773人。但十方功德行善團表示，實際數字可能更高，許多案件並未納入統計。該劉姓大學生就沒有報案，也未向家人透露詐騙細節，沒人知道事件經過和詐騙金額，但這起詐騙最終導致他走上絕路。

若遭遇詐騙，加害者才應該受到懲處，被害人不要因為自責羞愧，將痛苦悶在心裡獨自承受。

行善團在慰問家屬時發現，他們接觸的案件中高達八成與詐騙受害有關。行善團成員陳永聰在慰問劉姓學生家屬時表示：「這是10萬元，集合大家的力量，幫弟弟的喪葬費。我知道他走你很辛苦，心裡不捨，不過也是要放下，他會走這條路，一定有他的原因，你不要再悲傷了。」行善團特別呼籲，若不幸遭遇詐騙，加害者才應該受到懲處，被害人千萬不要因為自責羞愧，將痛苦悶在心裡獨自承受。