20歲清寒男大生遭詐騙背債輕生！ 彰檢追查幕後黑手

這起悲劇發生在彰化一個清寒家庭。20歲的劉姓男大生父親早逝，家中還有兩名分別就讀大學及國中的妹妹，全家生計僅靠母親獨力支撐。劉生努力半工半讀，考上台北的大學，原本承載著全家人翻轉命運的希望。

今年10月間，劉生在台北求學期間，誤信網路申辦貸款廣告，落入詐騙集團圈套。辛苦打工存下的積蓄被騙光，還因此背負銀行貸款。龐大的經濟壓力讓他喘不過氣，一度因此休學。

11月底，劉生返回彰化老家。母親察覺兒子情緒異常，再三詢問下才得知遭詐騙一事，但劉生不願讓家人擔憂，對詳細情況閉口不談，選擇獨自承受所有壓力。11月28日晚間，他陪伴阿嬤徹夜長談至凌晨4點，未料數小時後的29日上午，家屬發現他陳屍浴室，已無生命跡象。

彰化地檢署表示，檢察官29日接獲通報後立即相驗，死因為缺氧一氧化碳中毒。調查發現劉生早在11月22日已到派出所報案，稱因貸款廣告遭詐騙約2萬元。檢方將本案列為「相」字案，主動指揮彰化分局深入偵辦。

檢方指出，雖然詐騙金額未達百萬，但對這個清寒家庭而言，精神負擔遠超過財務損失。詐騙造成的心理衝擊導致年輕生命殞落，檢方展現零容忍決心，將全力追查詐騙集團成員並求處重刑，沒收犯罪所得。

公益團體十方功德行善團創辦人陳永聰已前往慰問家屬。這起案件凸顯詐騙犯罪對社會造成的嚴重危害，不僅造成財產損失，更可能摧毀一個家庭的希望。

