20歲男入珠繞整圈 珠子破皮而出險毀命根

（記者周德瑄／綜合報導）一名20歲男子為了展現雄風，在私密處植入整圈奈米珠塑膠顆粒，沒想到入珠手術後傷口一個月遲遲未癒合，局部紅腫嚴重且有珠子直接破皮而出。泌尿科醫師蘇信豪收治此個案，發現患者傷口化膿且產生排斥反應，緊急安排手術清創並移除三顆珠子，配合抗生素治療才驚險復原，醫師呼籲男性提升自信應尋求正規管道。

示意圖／20歲患者因入珠傷口遲遲無法癒合，甚至出現珠子穿透皮膚的慘況。（AI生成）

這位年輕患者為了追求性生活刺激與視覺上的粗壯感，找上坊間非正規機構進行入珠，將不明材質的珠子埋入皮下組織。由於這類操作環境往往未經無菌處理，加上植入物未獲核准，極易引發身體劇烈排斥。患者在就醫前曾嘗試服用抗生素一週，但因發炎情況惡化，珠子甚至穿刺皮膚掉出，才轉向專業診所求救。

廣告 廣告

蘇信豪醫師指出，入珠在台灣仍屬醫療灰色地帶，許多從業者缺乏醫學背景，使用的材質如玻璃、瑪瑙或塑膠皆可能成為體內的不定時炸彈。一旦發生感染，不僅會導致紅腫、熱痛，更嚴重者可能引發肉芽腫、陰莖畸形或組織壞死，甚至對未來的勃起功能造成永久性損害。

醫師最後強調，雖然民眾擁有身體自主權，但站在醫學角度強烈建議不要嘗試入珠。如果已經入珠且發現患部出現異常分泌物或無法癒合的傷口，應放下尷尬情緒，立即前往泌尿科尋求協助，以免感染擴散導致更嚴重的後果。

更多引新聞報導

宣布斷開5年婚姻！小煜「超辣前妻」深夜吐心聲：不是衝動

八點檔女星年末突送醫開刀 驚險過程全揭露

