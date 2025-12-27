20歲男入珠繞整圈 術後「珠子破皮噴出」劇痛！醫警告：恐終生陽痿

一名年輕男子嘗試入珠，沒想到卻發炎化膿，只好就醫求救。（示意圖，photoAC）

不少男性為了讓另一半刮目相看，會選擇入珠手術來尋找自信，但若方法錯誤，代價恐怕不輕。泌尿科醫師蘇信豪近期收治一名20歲青年，他為了圓夢去做了非正規的入珠，植入整圈塑膠顆粒。不料1個月後患部遲遲無法癒合，局部紅腫嚴重，珠子甚至刺穿皮膚掉出來，就算服用了1週抗生素也無濟於事，只能痛苦地向專科診所求援。

蘇信豪醫師在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師－鳳山李嘉文泌尿科診所」發文表示，近日有位20歲少年郎為了追求雄風，跑去嘗試坊間流行的入珠，在皮下埋了一圈號稱奈米的塑膠顆粒，原本期待在床上大展威風，沒想到術後1個月傷口不但沒好，私密處還紅腫發炎，甚至還有珠子「破皮而出」，嚇得他趕緊就醫。

在別處治療無效後，20歲少年郎才滿臉痛苦找蘇信豪醫師救火，醫師診視後直言這就是標準的身體排斥，當下決定開刀清創。術中移除了3顆最作怪的珠子，並清理膿液，後續經過抗生素治療後，傷口才算驚險復原。

深入分析入珠行為，通常是為了視覺壯觀或增加性愛刺激，而將瑪瑙或玻璃塞入組織。問題在於台灣目前這類行為仍屬灰色地帶，許多操作者缺乏醫學背景，珠子來源也不明。在這種不衛生的條件下植入不明物體，極高機率會導致發炎排斥，隨時可能引發化膿、肉芽腫甚至是陰莖畸形，最後連正常的勃起功能都可能受損，得不償失。

蘇信豪語重心長提醒，每個人都有身體自主權，但專業醫療角度絕不建議冒險入珠。如果已經入珠且出現紅腫熱痛，千萬別因為害羞而忍耐，一定要盡快找正規泌尿科醫師救命。

