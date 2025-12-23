20歲男入一圈奈米珠！醫見驚曝慘況...險整根報廢

生活中心／李明融報導

不少人為了增添生活情趣，往往會在私密處加入一些「特殊物品」同時提升自信心，泌尿科醫師蘇信豪分享，一名20歲型男動手術「入珠」，術後一個月傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至還有一顆珠子破皮掉出，且伴隨著分泌物，差點整根報廢，蘇信豪提醒大家如果在「重要部位」動手腳，千萬要三思而後行。





20歲男追求刺激「GG入一圈奈米珠」慘了！醫見「珠子破皮而出」險整根報廢

蘇信豪提醒入珠通常是為了增加性生活時對伴侶的刺激，或是視覺上讓陰莖看起來更粗壯，這樣的手術同時也伴隨一些巨大風險。（圖／翻攝自蘇信豪臉書）

廣告 廣告

蘇信豪在臉書發文分享，近期診間來一位20歲的年輕帥哥，一進門就看到他神情痛苦又尷尬，詢問後才知道他在1個月前做了「入珠」手術，他表示這是為了跟上流行並完成心中夢想，因此在陰莖植入了號稱「奈米珠」的塑膠顆粒繞了一整圈，本以為從此「雄風大振」，沒想到卻是痛苦的開始；原來男子在術後一個月傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至有一顆珠子直接「破皮而出」，伴隨著分泌物。在外院吃了一週的抗生素都沒效，最後才輾轉到診所求助。經過檢查發現，這是典型的異物植入造成的感染與排斥，蘇信豪當下為他安排了清創手術，移除了局部感染最嚴重的三顆珠子，並清理化膿組織。術後再搭配一週的抗生素治療，傷口才終於乖乖癒合，男子才鬆了一口氣。

20歲男追求刺激「GG入一圈奈米珠」慘了！醫見「珠子破皮而出」險整根報廢

蘇信豪強烈呼籲不要輕易嘗試將外來異物放進私密處，就像一顆不定時炸彈。（示意圖／翻攝自微博）

蘇信豪解釋入珠是將珠子（玻璃、塑膠、瑪瑙等材質）植入陰莖皮下組織。目的通常是為了增加性生活時對伴侶的刺激，或是視覺上讓陰莖看起來更粗壯。這樣的手術同時也伴隨一些巨大風險，「目前台灣對於入珠手術的管轄處於灰色地帶，許多執業者並無醫療背景，使用的珠子也沒有經過衛福部核准的醫療字號」，在非無菌環境下將不明物體植入體內，容易造成「嚴重感染、化膿」、「異物排斥、肉芽腫」「陰莖變形、甚至影響勃起功能」等症狀，因此他強烈呼籲不要輕易嘗試將外來異物放進私密處，就像一顆不定時炸彈。如果已經有入珠，且出現紅腫、熱痛、傷口不癒合等情況的民眾，請放下尷尬，儘速尋求專業泌尿科醫師協助。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：20歲男追求刺激「GG入一圈奈米珠」慘了！醫見「珠子破皮而出」險整根報廢

更多民視新聞報導

阿北下面奇癢「找妹妹被勸退」！醫生一看：滿布蟲卵

青山王祭「仙氣女警」被神出！曾被封「警界黃霄雲」

爸爸LINE帳號被刪！意外「掉出千顆洋蔥」惹哭網

