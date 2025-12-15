20歲男大生無照「自撞墜橋」亡 校方悲痛證實了

20歲的劉姓男大生無照騎乘黃牌重機，不慎自撞橋樑護欄後墜橋，頭部重創送醫不治。（圖／東森新聞）





台中市北屯區今（15）日發生一起死亡車禍，一名20歲的劉姓男大生無照騎乘黃牌重機，不慎自撞橋樑護欄後墜橋，頭部重創送醫不治。據了解，死者為勤益科技大學的學生，校方也證實此事，並表示已在第一時間關心家屬，將協助後續相關事宜。

事發在今日上午10時許，劉姓男大生騎乘重機上路，行經廍子路時不慎自撞護欄，整個人噴飛墜橋，且疑似因安全帽帶未扣緊，直接以頭部重擊地面，當場昏迷，送醫仍不治身亡。警方初步調查，劉男所騎乘的黃牌重機是在他名下，但他未持有大型重型機車的駕照，詳細事故原因仍待調查。

據了解，劉男就讀勤益科技大學，校方獲知消息時，第一時間就聯繫劉男家屬致哀並慰問，將協助處理急難慰助相關事宜，包含學生平安保險理賠及學產基金等，後續將持續關懷，另對劉生所屬班級進行評估，是否需要執行相關輔導措施。

