20歲男大生遇詐騙輕生「最後仍在陪阿嬤聊天」 彰化警方將偵辦

劉生在北部求學時遭遇詐騙，返鄉時輕生。（示意圖，Pexels）

彰化一名20歲劉姓男大生在北部求學期間遭詐騙，不僅積蓄被騙光，還背上銀行貸款，承受龐大壓力，日前返家期間，他陪伴阿嬤聊天至凌晨，但短短數小時後卻被發現輕生。對此，彰化分局表示，將主動調查偵辦，務求將惡劣的詐騙集團繩之以法，杜絕歪風。

據了解，劉生家庭背景清寒，父親早逝，母親一人撐起家計，家中還有就讀大學與國中的2名妹妹，劉生在北上求學期間不幸遭遇詐騙，不僅先前辛苦打工存下的積蓄被騙光，還背負銀行貸款。

劉生日前返回彰化老家，因不願讓家人擔心，獨自承受壓力，最終在家中輕生，據悉，他在生命最後陪伴阿嬤聊天至凌晨，未料幾小時後被發現死亡。公益團體「十方功德行善團」得知劉生離世消息後，捐贈10萬元協助家屬辦理後事。

對此，彰化警方表示，全案將主動調查偵辦，務求將惡劣的詐騙集團繩之以法，杜絕歪風。

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。

110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡新聞》關心您，再給自己一次機會。

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980





