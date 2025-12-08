20歲男大生「被詐團逼死」 彰檢證實受騙！要查了

彰化一名北上求學的男大生，因遭到詐騙走上絕路。（示意圖，非當事人／pexels）





彰化一名20歲的劉姓男子赴台北讀大學，因家中經濟狀況不佳，平時半工半讀減輕家裡負擔，未料卻被詐騙集團騙光積蓄，最終選擇輕生，悲劇引發社會關注。彰化地檢署今（8）日表示，經查劉男在輕生前一週曾赴警局報案遭到詐欺，將追查劉男輕生動機與受騙案件之關聯，並將涉案詐欺集團成員追查到案。

彰化地檢署表示，11月29日獲報劉男輕生案件，經查其背景，發現劉男曾在11月22日赴彰化縣警察局彰化分局所轄派出所報案，陳訴自己在10月間誤信申辦貸款廣告而遭詐欺，財產損失。檢方將持續調查劉男輕生原因與遭詐一案之間的關聯，並將涉案詐欺集團成員追查到案。

彰化地檢署提醒，詐欺犯罪猖獗，手法不斷演進， 造成受害民眾極大痛苦，嚴重影響社會安定，本署對詐欺集團犯罪深惡痛絕，除迅速鎖定、發掘犯罪行為，並在案件中透過具體求處重刑、沒收犯罪所得等手段，杜絕詐騙滋生及蔓延，保護國人財產安全。

據了解，劉男父親早逝，靠母親辛苦工作撫養長大，家境清寒，上台北求學時半工半讀，以減輕家中負擔，是個相當孝順的孩子，未料卻被詐騙集團騙光積蓄、積欠債務，上週回到彰化老家，母親察覺他情緒異常低落，一問之下劉男才透露自己遭到詐騙，但因不想讓家人擔心，絕口不提遭詐金額，上（11）月28日劉男還貼心陪阿嬤聊天到半夜，沒想到6小時後就走上絕路。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

